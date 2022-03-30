У актрисы из “Гарри Поттера” Скарлетт Бирн и сына основателя Playboy родилась двойня

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Скарлетт Бирн, звезда фильмов про Гарри Поттера, и ее супруг Купер Хефнер, сын легендарного основателя журнала Playboy, в минувшие выходные снова стали родителями. У пары родились близнецы. Об этом рассказала молодая мама в своем аккаунте в социальной сети. Скарлетт опубликовала серию фото, сделанных в родовой палате и в подписи указала имена, которые они с мужем дали новорожденным.

В эти выходные мое сердце стало в два раза больше. На свет появились наши с Купером дочери – Мэриголд Адель Хефнер и Блоссом Перл Хефнер. Наш дом полон любви к нашим трем дочерям. Мы очень счастливы, – подписала Скарлетт серию.

Пара уже воспитывает двухлетнюю дочь Бетси Роуз, теперь они – многодетные родители.

О том, что Скарлетт вновь беременна, стало известно в ноябре 2021 года. В День благодарения Купер Хефнер опубликовал фото с беременной женой и дочкой и обнародовал информацию.

Этой весной мы со Скарлетт будем приветствовать двух новых членов семьи. Мы очень счастливы в ожидании наших близнецов. Всем самого счастливого Дня благодарения! – подписал тогда фото Хефнер.

Напомним, что Скарлетт Бирн и Купер Хефнер вместе почти семь лет. В 2017 Скарлетт снялась в откровенной фотосессии для февральского номера журнала Playboy. Два года спустя молодые люди поженились. В августе 2020 года супруги впервые стали родителями – у них родилась дочь Бетси Роуз.

Скарлетт Бирн появилась в последних частях франшизы о Гарри Поттере — “Принце-полукровке” и двух “Дарах Смерти”. Поклонники сериалов знают ее по ролям в таких шоу, как “Дневники вампира” и “Рухнувшие небеса”.