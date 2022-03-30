 

У актрисы из “Гарри Поттера” Скарлетт Бирн и сына основателя Playboy родилась двойня

30.03.2022, 10:25, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Еще больше новостей – в нашем Telegram-канале, группе ВКонтакте и канале Яндекс.Дзен.

__________________________________

Скарлетт Бирн, звезда фильмов про Гарри Поттера, и ее супруг Купер Хефнер, сын легендарного основателя журнала Playboy, в минувшие выходные снова стали родителями. У пары родились близнецы. Об этом рассказала молодая мама в своем аккаунте в социальной сети. Скарлетт опубликовала серию фото, сделанных в родовой палате и в подписи указала имена, которые они с мужем дали новорожденным.

В эти выходные мое сердце стало в два раза больше. На свет появились наши с Купером дочери – Мэриголд Адель Хефнер и Блоссом Перл Хефнер. Наш дом полон любви к нашим трем дочерям. Мы очень счастливы, – подписала Скарлетт серию. 

Пара уже воспитывает двухлетнюю дочь Бетси Роуз, теперь они – многодетные родители. 

О том, что Скарлетт вновь беременна, стало известно в ноябре 2021 года. В День благодарения Купер Хефнер опубликовал фото с беременной женой и дочкой и обнародовал информацию. 

Этой весной мы со Скарлетт будем приветствовать двух новых членов семьи. Мы очень счастливы в ожидании наших близнецов. Всем самого счастливого Дня благодарения! – подписал тогда фото Хефнер. 

Напомним, что Скарлетт Бирн и Купер Хефнер вместе почти семь лет. В 2017 Скарлетт снялась в откровенной фотосессии для февральского номера журнала Playboy. Два года спустя молодые люди поженились. В августе 2020 года супруги впервые стали родителями – у них родилась дочь Бетси Роуз.

Скарлетт Бирн появилась в последних частях франшизы о Гарри Поттере — “Принце-полукровке” и двух “Дарах Смерти”. Поклонники сериалов знают ее по ролям в таких шоу, как “Дневники вампира” и “Рухнувшие небеса”. 



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

06.10 / Мнение: «Мальчики по вызову»?

22.12 / Мнение: Перспективный двигатель ПД-14

18.11 / Суд отказался удовлетворить иск ФНС к “МелТЭК”

21.01 / Джосеф Аллен Хайнек: НЛО и ирония науки

29.11 / «Вакцина» стала словом 2021 года

03.12 / Эксперты назвали дешевый продукт, снижающий уровень сахара и холестерина

31.05 / Мнение: Долги капстран, рекордные резервы России и неподдельный рубль

09.11 / Роспотребнадзор объяснил необходимость ежедневной домашней уборки

07.10 / «Там закопано 20 тонн мышьяка»

16.04 / Жительница Марий Эл скончалась, не дождавшись приезда скорой

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика