Мнение: Скотт Риттер о действиях ВС РФ на Украине

Скотт Риттер о действиях ВС РФ на Украине.

1/ Война больших стрел — введение. Для всех тех, кто в замешательстве чешет затылки или стряхивает пыль со своей парадной формы для украинского парада победы в Киеве из-за новостей о «стратегическом сдвиге» России, вы можете заново ознакомиться с основными военными концепциями.

2/ Маневренная война — хорошее место для начала. Поймите, Россия начала свою «специальную военную операцию» с острой нехваткой живой силы — 200 000 нападавших против примерно 600 000 защитников (или больше). Классический конфликт на истощение никогда не был вариантом. Победа России требовала маневра.

3/ Маневренная война носит скорее психологический, чем физический характер, и ориентирована больше на оперативный, чем на тактический уровень. Маневр — это относительное движение — то, как вы размещаете и перемещаете свои силы по отношению к противнику. Русский маневр на первом этапе своей операции поддерживает это.

4/ Русским нужно было формировать поле боя в свою пользу. Для этого им нужно было контролировать, как Украина использует свои численно превосходящие силы, распределяя при этом свою меньшую боевую мощь для наилучшего достижения этой цели.

5/ В стратегическом плане, чтобы облегчить маневрирование между южным, центральным и северным фронтами, России необходимо было обеспечить сухопутный мост между Крымом и Россией. Захват прибрежного города Мариуполя имел решающее значение для этих усилий. Россия выполнила эту задачу.

6/ Пока разворачивалась эта сложная операция, России нужно было удержать Украину от маневрирования своими численно превосходящими силами таким образом, чтобы это сорвало Мариупольскую операцию. Это повлекло за собой использование нескольких стратегических поддерживающих операций — обходных маневров, фиксирующих операций и глубокой атаки.

7/ Концепция ложного маневра проста: военная сила либо рассматривается как готовящаяся к атаке в заданном месте, либо фактически проводит атаку с целью заставить противника выделить ресурсы в ответ на предполагаемые или фактические действия.

8/ Использование ложного маневра сыграло важную роль в операции «Буря в пустыне», когда десантные силы морской пехоты угрожали кувейтскому побережью, вынуждая Ирак защищаться от нападения, которого так и не последовало, и где 1-я кавалерийская дивизия фактически атаковала Вади-эль-Батин, чтобы сковать Республиканская гвардия.

9/ Русские широко использовали уловку на Украине: десантные силы у Одессы заморозили там украинские силы, а крупная уловка в направлении Киева вынудила Украину усилить там свои силы. Украина так и не смогла усилить свои силы на востоке.

10/ Ремонтные работы также имели решающее значение. Украина собрала около 60-100 тысяч военнослужащих на востоке, напротив Донбасса. Россия провела широкую фиксирующую атаку, призванную удержать эти силы в полной боеготовности и не дать возможности маневрировать в отношении других российских операций.

11/ Во время «Бури в пустыне» двум дивизиям морской пехоты было приказано провести аналогичные фиксирующие атаки против иракских сил, дислоцированных вдоль кувейтско-саудовской границы, сковав значительное количество людей и техники, которые нельзя было использовать для отражения основного удара США на западе.

12/ Российская фиксирующая атака сковала основные украинские силы на востоке и отбросила их от обложенного и сокращенного Мариуполя. Поддержка операций из Крыма против Херсона расширила российский сухопутный мост. Этот этап завершен.

13/ Россия также участвовала в кампании стратегической глубокой атаки, направленной на нарушение и уничтожение украинской логистики, командования и управления, а также авиации и дальней огневой поддержки. У Украины заканчиваются топливо и боеприпасы, она не может координировать маневры и не имеет значимых ВВС.

14/ Россия передислоцирует некоторые из своих главных подразделений из того места, где они участвовали в ложных операциях на севере Киева, туда, где они могут поддержать следующую фазу операции, а именно освобождение Донбасса и уничтожение основных украинских сил в Восток.

15/ Это классическая маневренная война. Россия теперь будет удерживать Украину на севере и юге, в то время как ее основные силы, усиленные северными подразделениями, морской пехотой и силами, высвободившимися в результате взятия Мариуполя, будут стремиться окружить и уничтожить 60 000 украинских сил на востоке.

16/ Это война больших стрел во всей красе, которую американцы знали, но забыли в пустынях и горах Афганистана и Ирака. Это также объясняет, как 200 000 русских смогли победить 600 000 украинцев. Так заканчивается учебник по маневренной войне в русском стиле.

(с) Скотт Риттер

https://vott.ru/entry/607128 – цинк

https://mobile.twitter.com/realscottritter/status/1508816667098423296 – оригинл на английском

Насчет вышесказанного, все это будет верно, если в ближайшие недели трасса Донецк-Павлоград будет перерезана, а большая часть сил группировки ВСУ на Донбассе будет сварена в котле.

Так что делить шкуру неубитого медведя пока рановато. Ну а то, что основной акцент будет сделан на разгроме Донбасской группировки, было ясно еще в первой половине марта.

Пентагон тажке оценивает оценивают перегруппировку войск как подготовку к ударам на Харьковско-Изюмском направлении.

—