Почему текст «Фашизм не пройдет» дискредитирует российскую армию? Решение суда

УИД 77RS0027-02-2022-006243-79

Дело №5-934/2022

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Резолютивная часть постановления оглашена 23 марта 2022 г.

Полный текст постановления изготовлен 23 марта 2022 г.

город Москва, Каланчевская улица, д.43 а

23 марта 2022 г.

Судья Тверского районного суда города Москвы Занина В.И., рассмотрев в открытом судебном заседании дело об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 20.3.3 Кодекса РФ об административных правонарушениях в отношении Кречетовой А. В., паспортные данные, гражданки Российской Федерации, зарегистрированной по адресу: адрес, адрес, ранее привлекалась к административной ответственности,

УСТАНОВИЛ:

Кречетова А.В. совершила публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных Сил Российской Федерации в целях защиты интересов Российской Федерации и ее граждан, поддержания международного мира и безопасности, в том числе публичные призывы к воспрепятствованию использования Вооруженных Сил Российской Федерации в указанных целях.

Правонарушение совершено при следующих обстоятельствах. 20.03.2022 в 14 час. 50 мин. по адресу: адрес Кречетова А.В., находясь в общественном месте, привлекая внимание неограниченного круга лиц, а также средств массовой информации и блогеров имела при себе и демонстрировала средство наглядной агитации, а именно: плакат с текстом «Фашизм не пройдет», фактически являющейся аналогичным по содержанию информации, имеющейся в общедоступной сети «Интернет», а также в социальных сетях, транслирующих негативное отношение к проводимой военной операции на основании решения Президента Российской Федерации и Постановления Совета Федерации Федерального собрания Российской Федерации от 22.02.2022 №35-СФ «Об использовании Вооружённых сил Российской Федерации за пределами адрес», в частности, содержащие призывы и лозунги.

Тем самым Кречетова А.В., выражая негативное отношение к Вооруженным Силам Российской Федерации, осуществляла публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил Российской Федерации в целях защиты интересов Российской Федерации и ее граждан, поддержания международного мира и безопасности, в том числе публичный призыв воспрепятствованию использования Вооруженных Сил Российской Федерации в указанных целях, которые проводят специальную операцию на основании решения Верховного главнокомандующего Вооружёнными силами Российской Федерации.

Кречетова А.В. в судебное заседание явилась, вину в совершении административного правонарушения не признала, пояснила, что у нее не было цели и намерения кого-либо дискредитировать, она (Кречетова А.В.) выступала с одиночным пикетом, на плакате отразила свою общую позицию, так как видела фото относительно ситуации в мире на разрешенных интернет – сайтах. Отметила, что является пользователем социальных сетей. Просила переквалифицировать ее действия на ст. 20.2 КоАП РФ и заменить наказание на административный арест. Указала, что не работает официально несколько лет, так как не может найти работу по специальности.

Представитель Кречетова А.В. – фио в судебное заседание явился, позицию Кречетова А.В. поддержал. Указал, что представленный в материалы дела акт осмотра интернет – ресурса не имеет прямого отношения к Кречетова А.В.

Суд, заслушав Кречетова А.В. и ее защитника, исследовав письменные материалы дела, приходит к следующему выводу.

Административная ответственность по ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ наступает за публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных Сил Российской Федерации в целях защиты интересов Российской Федерации и ее граждан, поддержания международного мира и безопасности, в том числе публичные призывы к воспрепятствованию использования Вооруженных Сил Российской Федерации в указанных целях.

Постановлением СФ ФС РФ от 22.02.2022 N 35-СФ “Об использовании Вооруженных Сил Российской Федерации за пределами адрес” дано согласие Президента Российской Федерации на использование Вооруженных Сил Российской Федерации за пределами адрес на основе общепризнанных принципов и норм международного права. Общая численность формирований Вооруженных Сил Российской Федерации, районы их действий, стоящие перед ними задачи, срок их пребывания за пределами адрес определяются Президентом Российской Федерации в соответствии с Конституцией Российской Федерации.

В соответствии с п. «г» ч.1 ст.102 Конституции Российской Федерации к ведению Совета Федерации относится, в том числе, решение вопроса о возможности использования Вооруженных Сил Российской Федерации за пределами адрес.

Факт совершения административного правонарушения и вина Кречетова А.В. в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст. 20.3.3 ч.1 Кодекса РФ об административных правонарушениях подтверждаются материалами административного дела, в частности:

– протоколом об административном правонарушении, согласно которому, 20.03.2022 в 14 час. 50 мин. по адресу: адрес, адрес, находясь в общественном месте имела при себе и демонстрировала средство наглядной агитации, а именно плакат с надписью «Фашизм не пройдет», привлекая тем самым внимание неограниченного круга лиц, а также средств массовой информации и блогеров. Содержание данной наглядной агитации является аналогичной по содержанию, имеющейся общедоступной информации, размещенной (опубликованной) в сети Интернет и различных социальных сетях, транслирующих негативное отношение к проводимой военной операции Вооруженных сил Российской Федерации, содержащей в том числе, призывы и лозунги;

– рапортами и объяснениями сотрудников полиции фио и фио, согласно которым 20.03.2022 они находились на службе по охране общественного порядка и общественной безопасности в центральной части города Москвы. 20.03.2022 в 14 час. 50 мин. по адресу: адрес Кречетова А.В. находясь в общественном месте демонстрировала средство наглядной агитации – плакат с текстом следующего содержания: «ФАШИЗМ НЕ ПРОЙДЕТ», привлекая тем самым внимание неограниченного круга лиц, а также средств массовой информации и блогеров. Содержание наглядной агитации явно выражено негативным отношением к Вооруженным силам Российской Федерации и фактически являющейся аналогичным по содержанию, имеющейся общедоступной информации, размещенной (опубликованной) в сети «Интернет» и различных социальных сетях, транслирующих негативное отношение к проводимой военной операции Вооруженных Сил Российской Федерации, содержащей в том числе призывы и лозунги, тем самым Кречетова А.В. осуществляла публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных Сил Российской Федерации в целях защиты интересов Российской Федерации, и ее граждан, поддержания международного мира и безопасности (л.д. 4-9);

– протоколом о доставлении лица, совершившего административное правонарушение от 20.03.2022;

– протоколом об административном задержании от 20.03.2022;

– объяснениями Кречетова А.В., из которых следует, что 20.03.2022 она (Кречетова А.В.) приехала на метро в центральную часть адрес с целью осуществления одиночного пикетерования, вышла на адрес, примерно в 14 час. 40 мин. развернула заранее подготовленное средство наглядной агитации – плакат «ФАШИЗМ НЕ ПРОЙДЕТ» и начала пикетировать. Своей акцией она (Кречетова А.В.) хотела выразить протест против гибели людей на адрес. В одиночный пикет она (Кречетова А.В.) встала из личных соображений, после просмотра новостей и публикаций в сети «Интернет» о событиях, происходящих на адрес, приняла решение организовать и провести акцию с пожеланиями мира украинскому и русскому народу на адрес;

– справкой на лицо по ИБД-Ф;

– фотоматериалом;

Кроме того, в материалы дела представлен заверенный надлежащим образом акт осмотра интернет – ресурса, из которого следует, что при вводе в поисковую строку слова «ВЕСНА» происходит переадресация на контент – страницу «Instagram». При просмотре ее, на экране компьютера, не переходя по имеющимся на странице гиперссылкам, установлено следующее: в левом верхнем углу страницы размещен логотип движения «ВЕСНА» в круге с надписью «Мы против нападения на Украину». Также к данному акту представлены скриншоты с интернет – ресурса, транслирующие негативное отношение к проводимой военной операции Вооруженных Сил Российской Федерации, содержащие в том числе, призывы и лозунги (л.д. 30-42).

Оценивая представленные материалы в их совокупности, суд считает вину Кречетова А.В. в совершении административного правонарушения установленной и квалифицирует действия Кречетова А.В. по ст. 20.3.3 ч.1 Кодекса РФ об административных правонарушениях.

Доводы Кречетова А.В. о том, что ее действия, связанные с выходом на адрес плакатом с надписью «ФАШИЗМ НЕ ПРОЙДЕТ» являлись одиночным пикетом, не могут служить основанием для освобождения от административной ответственности по ч.1 ст. 20.3.3 КоАП РФ, поскольку Кречетова А.В. не привлекается к административной ответственности за нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования, предусмотренного ст. 20.2 КоАП РФ.

Оснований для переквалификации действий Кречетова А.В. на ст. 20.2 КоАП РФ, суд не усматривает, равно как и оснований для прекращения производству по делу.

Кречетова А.В., 20.03.2022 находясь в общественном месте, совершала публичные действия, а именно демонстрировала средство наглядной агитации, что в совокупности с представленными в материалы дела доказательствами свидетельствует о призыве к воспрепятствованию использования Вооруженных Сил Российской Федерации при проведении военной операции на основании решения Президента Российской Федерации и Постановления Совета Федерации Федерального собрания Российской Федерации от 22.02.2022 №35-СФ «Об использовании Вооружённых сил Российской Федерации за пределами адрес».

Так, из представленного в материалы дела акта осмотра интернет – ресурса усматривается, что в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» имеется значительное количество информации, адресованное неопределенному кругу лиц с призывами и лозунгами, отражающими антивоенное движение.

Представленные по делу об административном правонарушении доказательства суд признает относимыми, допустимыми и достоверными, так как они согласуются между собой, имеют отношение к событию правонарушения, получены в полном соответствии с требованиями законодательства.

Обстоятельств смягчающих и отягчающих административную ответственность судом не установлено.

При назначении наказания суд учитывает конкретные обстоятельства дела, характер и степень общественной опасности совершенного административного правонарушения, личность виновной, и полагает необходимым назначить ей наказание в виде административного штрафа.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 29.9-29.11 Кодекса РФ об административных правонарушениях, судья,

ПОСТАНОВИЛ:

Кречетову А. В. признать виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ, и назначить ему наказание в виде административного штрафа в размере …

Административный штраф подлежит уплате по реквизитам: …

Разъяснить лицу, привлекаемому к административной ответственности, что административный штраф должен быть уплачен им не позднее шестидесяти дней со дня вступления постановления о наложении административного штрафа в законную силу либо со дня истечения срока отсрочки или срока рассрочки уплаты штрафа.

Постановление может быть обжаловано в Московский городской суд через Тверской районный суд гор. Москвы в течение десяти суток со дня получения копии постановления.