Три стадии развития инопланетных цивилизаций

В 1964 году советский астроном Николай Кардашев опубликовал статью «Передача информации внеземными цивилизациями». В ней он разработал трехступенчатую шкалу, по которой можно определить степень развития цивилизации.

Открытие Кардашева

Николай Кардашев предположил, что все цивилизации Вселенной по мере эволюции проходят через три стадии развития, которые можно оценить количественно. Осталось только понять, по каким факторам оценивать. Ученый предлагал не использовать для этого этические социальные вопросы (например, бережется ли здоровье всех жителей), поскольку их невозможно рассчитать у инопланетных обществ даже гипотетически. Вместо этого он взял за основу энергию — понятную и близкую каждому физику меру. Она напрямую влияет на развитие цивилизаций, которые используют ее для технологического прогресса. По мнению Кардашева, все цивилизации можно разделить на три типа по способу использования энергии.

Первый тип

Здесь находятся цивилизации, которые собирают всю энергию от доступных на планете источников. К ним в том числе относится свет ближайшей звезды. Например, Земля каждую секунду получает от Солнца энергию, сопоставимую со взрывами нескольких сотен атомных бомб. Цивилизация первого типа смогла бы использовать ее целиком для своей пользы. Человечество пока так не делает, поэтому оно не достигло даже начальной ступени развития.

Второй тип

Эти цивилизации полностью используют всю энергию ближайшей звезды, а не только ту, которая достигает их планеты. Нобелевский лауреат Фримен Дайсон придумал концепт «сферы», названной его именем. Гипотетически общество второго типа может соорудить такую сферу вокруг родительского светила и использовать излучение для своих целей. Такая цивилизация будет в 10 млрд раз могущественнее цивилизации первого типа.

Третий тип

Эти супер-цивилизации используют энергию всех звезд из их галактики, в каждой из которых их по несколько миллиардов. Они могут делать это с помощью сфер Дайсона или других, более экзотических методов. Такая цивилизация будет в 10 млрд раз могущественнее цивилизации второго типа.

Руководство для воображения

Американский астрофизик Адам Франк в своей недавней статье для издания Big Think подчеркивает: «После первого типа мы переходим от категории «воображаемые» до «подобные богу». Нетрудно представить множество спутников в космосе, которые захватывают солнечную энергию и передают ее на Землю через электромагнитное излучение. Это поместит нас на первую ступень.

Однако для создания сферы Дайсона потребуется сжирать целые планеты. Когда у нас появится такая сила? В третьем же типе представляются полноценные боги, которые могут контролировать целые галактики.

Но для меня не это главное в шкале Кардашева. Ее главный потенциал заключается в способности управлять нашим воображением. Человеческий мозг может отключиться, пытаясь осмыслить космос с триллионами объектов. Поэтому нам нужны инструменты для того, чтобы концентрировать внимание. Только с ними мы сможем предположить, чем мы можем стать после того, как перейдем границы пространства и времени».