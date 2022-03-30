 

В Антарктиде зафиксирован температурный рекорд

30.03.2022, 6:03, Разное
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Когда исследовательская станция в Антарктиде сообщила о необычайно теплой погоде, ученые были в шоке.

Температура на исследовательской станции Конкордия (Concordia) на Антарктическом плато, известном как самое холодное место на Земле, 18 марта поднялась до «невероятных» -11,5 градусов Цельсия.

Обычная высокая температура в течение дня составляет около – 49C. То есть 18 марта наблюдалось потепление на 38 градусов Цельсия.

– Скорее всего, был установлен новый мировой рекорд по наибольшему превышению температуры над нормой, – написал в Твиттере Роберт Роде.

По словам метеорологов, температура на Конкордии была рекордной не только в марте, но и «абсолютным рекордом» для любого месяца. И это было не единственное место, где в тот день были зафиксированы рекордно высокие температуры.

Российская исследовательская база Восток, известная регистрацией самой низкой температуры в мире, также сообщила о высокой температуре -17 градусов Цельсия, то есть на 17 градусов теплее, чем в среднем за день.

Температура обошла предыдущий рекорд за март почти на 2 градуса Цельсия. Показатель роста температуры стал рекордным за последние 60 лет сбора данных.

– Определенно, очень интересный и необычный набор метеорологических событий вызвало это событие, – сказал профессор Червени.

Был «влажный приток атмосферной реки», сказал профессор Червени. И было также вторжение очень горячего воздуха, редкого для этого времени года, на Антарктическое плато. Прибытие влаги захватило горячий воздух, что и привело к повышению температуры в Восточной Антарктиде.



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