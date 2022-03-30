 

Россию ждут глобальные перемены в этом году

30.03.2022, 6:00, Разное
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Россию ждут глобальные перемены на внешнеполитическом пространстве в 2022 году.

Такие предсказания делали ясновидящая Ванга, алхимик Нострадамус и индийская прорицательница Арчена.

Часть пророчеств в этом году уже сбылась. По мнению толкователей, известный французский алхимик предсказал сближение России с Украиной. Причем дружба между странами будет одобрена всеми государствами, кроме Соединенных Штатов Америки, говорил Нострадамус.

Напомним, прорицательница Ванга также предсказывала положительные изменения России на мировой арене.

– Страны, разделенные большой водой, втайне будут встречаться. Они станут решать, как покорить Россию. Но Россия увидит их лица — и заговорщики будут разоблачены, — предупреждала Ванга.

Арчена пророчила конфликт с Китаем в 2022 году. Провидица советовала российским властям с осторожностью общаться с Китаем, так как разрыв взаимоотношений с КНР допустить нельзя.

Также провидица сказала, что испортить отношения с Китаем могут США. Индийская прорицательница заявила, что неумение Соединенных Штатов Америки общаться и договариваться может привести к краху всего живого.

– Они не пожалеют ни природу, ни людей и пойдут на разрушение всего, — пророчила Арчена.

Однако такое предсказание касается далекого будущего, которое находится в руках правителей страны, подчеркнула прорицательница.

Ранее сообщалось, что Китай является надежным партнером России на международной арене. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.



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