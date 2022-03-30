Мнение: Итог стамбульских переговоров

Наверное, нет смысла сейчас подводить итоги и переговоров, и «не-войны», так как впереди еще минимум два раунда: встреча министров иностранных дел, а затем — президентов. Но кое-что можно предположить.

Победа — это положение, при котором послевоенная ситуация однозначно лучше довоенной. Для Украины текущее положение дел выглядит очевидно победным: она не признает территориальные потери, отложив вопрос на 15 лет (но это касается только военного решения), она сумела выстоять против российской армии — и теперь любые последующие угрозы с востока будут восприниматься исключительно в разрезе военных результатов нынешней «не-войны». Материальные потери уже обещано компенсировать за счет нового «плана Маршалла», что, конечно, не полностью решит проблемы потерь, но и не оставит один-на-один с разрухой.

С Россией ситуация менее очевидная: она не смогла доказать свое военное превосходство и разгромить армию Украины. Противник не слабый, но по всем брутто-показателям однозначно слабее российской армии. Что это означает на практике? То, что любые угрозы военного характера в адрес других армий мира будут восприниматься тоже исключительно по результатам последнего матча с участием российской армии. Политические результаты не менее скромны: добиться признания хотя бы принадлежности Крыма от Украины не удается. Мало того: Украина теперь дает гарантии, что не будет воевать за Крым 15 лет, но настаивает на продолжении дипломатического разговора о принадлежности. На капитуляцию это, мягко говоря, не похоже.

Украина не входит в НАТО, но получает гарантии стран НАТО. Уступка в виде отказа от учений на территории Украины без согласия стран-гарантов — это, скорее, вежливое согласие сохранить лицо Кремля.

Главное здесь — неясен вопрос с санкциями. Эту проблему Кремлю нужно будет утрясать уже с Западом, не с Украиной. А там наверняка возникнут новые условия, если вообще удастся снять всё, что прилетело за последний месяц.

Возможно, что окончательные условия договоренностей изменятся. Возможно, будут какие-то дополнения к сказанному сегодня. Но пока результат «не-войны» не выглядит «вин-вин». Он существенно перекошен в пользу Украины.

Задача пропаганды здесь понятна: забить слушателя-зрителя новой порцией звериной ненависти с туманными обещаниями чуть позже все повторить сначала. Пусть пока поживут. Главное — не дать ответ на главный вопрос: что это было?

Но, повторюсь — всё это пока сугубо предварительно. Слишком невелик статус нынешней команды переговорщиков (фактически это экспертная группа), а потому конечная редакция договора впереди.

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