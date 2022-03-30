Анатолий Чубайс возвращается в Россию

Экс-глава “Роснано” Анатолий Чубайс в среду вернётся в Россию и вновь займёт высокий пост в одном из ведомств – об этом сообщили сразу несколько источников сразу после переговоров в Стамбуле, а впоследствии информацию подтвердил и сам управленец.

“Не все ошибки можно исправить сразу, но похвально само стремление их исправлять. Невозможно отказать, когда тебя просят помочь в таком процессе”, – объяснил он.

Чубайс намерен приложить все усилия для возвращения прежнего положения дел, в первую очередь в экономике. Он призвал “не ждать, что будет легко” – потребуются решительные меры, в том числе новая волна приватизации и временное введение талонов “приблизительно на всё”. Однако управленец уверен в полной поддержке со стороны правительства и народа России.

—