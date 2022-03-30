Мнение: Победа на валютном фронте

Курс доллара вчера и сегодня показывает на Московской валютной бирже какие-то прямо чудеса укрепления: сегодня доходило аж до 84 рублей за доллар. По такому поводу сразу появились самые радужные прогнозы и ожидания типа “ну вот, жизнь пошла на лад”. Пряников (в принципе, обычно очень выдержанный блогер), к примеру, пишет:

“Это очень хороший сигнал для российской экономики, так как он сильно отразится на ценах на импорт. Да, физлица до сих пор не могут купить валюту, но её могут покупать юрлица для внешнеэкономической деятельности…Сильный рубль – это наилучшая поддержка для российской экономики!”

И в то же время всякие злые языки в том же Телеграме клевещут, что внезапный “подпрыг” рубля в наглухо заблокированной санкциями экономике – это такой “наш ответ Чемберлену”, то есть – Байдену. А точнее, прямая “ответка” на его субботнее заявление в Варшаве – когда он неосторожно заявил, что “курс рубля уже упал до 200 рублей за доллар”.

В ответ якобы и было велено с самого верха “уронить” доллар как можно ниже. Ты говорил, что в РФ якобы 200 рублей за доллар? Так вот, накося, выкуси! А 84 не хочешь?? Получил, гнида американская?!

Словом, налицо та самая “пэрэмога”, в которых российская пропаганда так любила уличать украинскую. Искусственная “победа” которая не может обмануть никого, кроме собственного наэлектризованного электората.

Я подобного рода хохмы с искусственным “подводом” биржевого курса валюты под некие “нужные” показатели помню еще по 1998 году. Там, как старожилы помнят, после “проклятого августа” рубль обвалился с 6 рублей до 12, потом до 15, к зиме упал вовсе до 24… НО – был интересный фокус: каждый месяц, в сентябре, октябре и даже ноябре 1998 года, кажется, по 12-м числам, курс на ММВБ чудесным образом начинал расти… и на день приближался максимально близко к “старым” 6 рублям за доллар! А на следующий день снова отскакивал к обычным 12 или 15.

Все гадали, с чего вдруг такие виражи. Кто знал и верил – тот, конечно, сказочно обогащался в валюте за счет простого арбитража по этим заветным 12-м числам. И лишь несколько лет спустя я узнал тайну: оказывается, у каких-то мощных по тем временам экспортеров (типа Альфы-ГРУП) были заключены контракты на выплаты чего-то (кредитов вроде бы) ежемесячно, и как раз по 12-м числам, а курс в контракте был привязан к курсу ММВБ! И вот эти ухари тогда сговорились с каким-то консорциумом и специально на свой день платежа ПРИГИБАЛИ курс ММВБ к “старым” значениям – чтобы платить меньше!

Сейчас, очевидно, какая-то подобная афера. Никаких фундаментальных причин для укрепления рубля сегодня в России нет и быть не может.