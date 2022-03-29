Алек Болдуин станет отцом в восьмой раз

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Алек Болдуин станет отцом в восьмой раз! Его жена Хилария сообщила в социальных сетях, что ждет седьмого ребенка. Она опубликовала видео, на котором их дети, узнав радостную новость, бросились обнимать маму и папу. Милое видео сопровождал большой текст:

После многих взлетов и падений за последние несколько лет мы на таком подъеме и у нас есть огромный сюрприз: этой осенью появится еще один Болдуинито. Мы были почти уверены, что наша семья была и без того полной, но мы очень довольны этому сюрпризу. Делюсь с вами моментом, когда мы рассказали об этом детям — как видите, они очень взволнованы! Новый малыш – очень яркое событие в нашей жизни. Это благословение и подарок в такие неопределенные времена. Я скучал по вам во время моего отпуска от социальных сетей… Я вернулась и с нетерпением жду продолжения с вами этого дикого путешествия, которое мы называем “жизнью”. С любовью к вам и вашим близким.

Жизнь голливудского актера и правда постепенно налаживается: несмотря на продолжающийся процесс над ним из-за несчастного случая на съемочной площадке вестерна “Ржавчина”, где он случайно застрелил оператора Галину Хатчинс, его карьера вновь активизировалась. В этом месяце стало известно, что он скоро начнет работать сразу над двумя проектами – Kid Santa и Billie’s Magic World, причем со своим братом Уильямом. А в феврале 63-летний актер сообщил, что приступил к съемкам триллера “97 минут”.

Напомним, что Алек и Хилария женаты с 2012 года. Уже через год после свадьбы – летом 2013 года у пары родился первый общий ребенок – дочка Кармен Габриэла. Весной 2019-го Хилария пережила выкидыш, но уже через пару месяцев восстановилась и вновь забеременела, однако мечтам о еще одном малыше не дано было сбыться и в тот раз – Хилария снова потеряла ребенка. В апреле 2020-го супруги объявили, что вновь находятся в ожидании, и в сентябре на свет появился их сын Эду. Пять месяцев спустя в семье появилась еще одна дочка – младшенькую Люсию супругам родила суррогатная мать через пять месяцев после того, как Хилария стала мамой в пятый раз, родив сына Эдуардо. В семье подрастают еще три мальчика – 6-летний Рафаэль Томас, 4-летний Леонардо Энджел и 3-летний Ромео Алехандро.

Младшему сыну пары в сентябре исполнился один год. Также у Алека есть взрослая дочь Айрленд.