 

Мединскому поставят памятник на Украине

29.03.2022, 20:11, Разное
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Верховная рада поддержала инициативу первого президента Украины Леонида Кравчука об установке памятника советнику президента России Владимиру Мединскому. 

“Владимир Ростиславович показал себя тонким психологом и опытным переговорщиком. Во многом, благодаря его взвешенной позиции, Москве и Киеву удалось наметить общие точки и прийти к компромиссу. Такой человек, безусловно, достоин, чтобы его образ увековечили в граните”, – заявил Кравчук.

В ближайшее время будет объявлен конкурс на проект памятника, а сам монумент планируется установить на одной из центральных площадей Киева до конца 2022 года. На постаменте будут нанесены надписи на русском и украинском языках “Владимир Мединский – миротворец” (“Володимир Мединський – миротворець”), выполненная на фоне флагов России и Украины.

Кроме того, памятная доска появится на здании в роддоме в городе Смела, в Черкасской области, где родился советник президента России. 

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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