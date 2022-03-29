Милый попугай обалдел от количества наличных: видео

На видео, выложенным в соцсеть, попугай внимательно и ошарашенно наблюдает за тем, как процессом пересчета денег в специальном устройстве. Он ходит туда-сюда и следит за толстой стопкой пятитысячных купюр.

Подписчики уверены, что попугай обладает сообразительностью и способностью к обучению. Ролик собрал множество лайков. Отметим, что эти птицы действительно отличаются своим умом по сравнению с другими пернатыми братьями.