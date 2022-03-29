Где получить недорогие кредиты

Определитесь с целью: для чего вам нужен недорогой заем

Для чего вам нужны деньги? Ответив на этот вопрос, вы решите сразу много проблем. Вам не придется выбирать из сотен банков. Выбор сузится до десятков или вообще до нескольких. Если вы собрались покупать собственную квартиру и берете ипотеку, то вам нужно выбирать среди банков, которые специализируются на ипотеке. Естественно, что «потребительские банки» вам не подойдут.

А вот если вы покупаете машину, то ваш выбор будет определяться среди банков, специализирующихся на автокредитах. Так вы не только сможете взять кредит наличными по приемлемой ставке, но и получите возможность выбора между различными банковскими кредитными программами. Некоторые из них касаются кредитов на подержанные автомобили из-за границы, а другие распространяются на новые отечественные машины.

Соответственно, покупая в кредит наличными бытовую технику вы выбираете среди банков, профилем которых является потребительское кредитование.

А вот для владельцев бизнеса, или желающих ими стать выбор также сужается до инвестиционных банков.

Используйте специальные сервисы

В Интернете полно сайтов-сервисов по сравнению разных банков и кредитных продуктов. Используя их для сбора информации по кредитам, вы значительно упрощаете себе задачу. Вам не придется тратить время на изучение множества сайтов банков, связываться с менеджерами и консультантами. Просто введите в таблицу цели и условия кредита и получите сравнительные данные по сотням банков всей страны.

Регулярно проводится анализ предложений банков, приводятся рейтинги и статистические данные. Все это позволяет оперативно принимать решения по выбору кредитного предложения и получать полную информацию по кредитам из одного источника.

Кстати, если вам интересно будет узнать, Тинькофф Банк – это один из наиболее выгодных банков, позволяющий получить недорогие кредиты на разные цели.

Тинькофф Банк лидер ипотечного кредитования, финансирования малого и среднего бизнеса. Поэтому стоит проводить сравнения не сколько между разными банками, а между Тинькофф Банком и другими. Так вы просто экономите время.