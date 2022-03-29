Сара Джессика Паркер впервые за 24 года выступила на Бродвее вместе с мужем Мэттью Бродериком

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Вчера на Бродвее состоялась премьера постановки Нила Саймона Plaza Suite. В брачной комедии главные роли сыграли супруги Сара Джессика Паркер и Мэттью Бродерик. Премьера, надо сказать, была долгожданной. Первый показ должен был состояться два года назад – 13 марта 2020 года. Тогда труппа успела показать постановку в Бостоне, но до Нью-Йорка пьеса “не доехала” из-за COVID-19. Начавшаяся пандемия и введенный в связи с этим карантин спутали карты, и премьеру пришлось отложить. Весной прошлого года Сара Джессика вовсю готовилась к съемкам продолжения культового сериала “Секс в большом городе”, а теперь, пока второй сезон “И просто так” не начали снимать, пришло время для театра.

Мы очень рады, что наконец-то можем приветствовать бродвейскую публику в Гудзонском театре. Отметить постановкой Нила Саймона праздник Нью-Йорка, ньюйоркцев и любви, — заявили Бродерик и Паркер перед премьерой.

На красной дорожке 57-летняя Сара Джессика появилась под руку с мужем и партнером. На ней в этот вечер было розовое платье от Prabal Rana Gurung, усыпанное сверкающими серебряными звездами.

Последний раз Сара Джессика Паркер выступала на Бродвее 24 года назад. Звезда сериала “Секс в большом городе” играла главную роль в пьесе Once Upon A Mattress, а Мэттью Бродерик, двукратный лауреат премии Tony, в последний раз играл в постановке Sylvia. Сара и Мэттью выступали в этой постановке почти четверть века назад, а потом в ней был задействован только супруг актрисы.

Сара Джессика Паркер и Мэттью Бродерик в шоу Plaza Suite

Plaza Suite – комедийная пьеса Нила Саймона, премьера которой состоялась в день все влюбленных в 1968 году. Три акта – три новеллы, действие которых разворачивается в номере фешенебельного отеля Plaza. Одна история про супружескую пару, которая выясняет отношения спустя много лет брака. Другая про продюсера, пытающегося соблазнить старинную приятельницу, третья о супругах, чья дочь заперлась в ванной в день своей свадьбы. Оригинальная постановка в свое время получила при номинации на премию Tony.