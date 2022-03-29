Мнение: Война войной – ковид по расписанию!

Давно не было.

Научная служба бундестага одобрила принудительную вакцинацию в ФРГ⠀

“Принудительная прививка является допустимым способом реализации закона об обязательной вакцинации в случае его принятия парламентом, считает научная служба бундестага ФРГ, сообщает 28 марта немецкая газета Berliner Zeitung.

Научная служба бундестага представила свое правовое заключение касательно право применимости закона об обязательной вакцинации против коронавируса, который разрабатывается парламентом ФРГ. Из заключения следует, что в случае введения обязательной прививки власти Германии имеют право уголовного или административного преследования по отношению к нежелающим прививаться, т. к. это разрешает § 74 закона об инфекционной защите населения и не противоречит конституции страны.

Законным основанием для отказа от обязательной вакцинации может быть либо соответствующая рекомендация минздрава или достаточный уровень иммунизации человека. Однако решение, является ли статус переболевшего и в течение какого срока подтверждением достаточного уровня иммунизации, в экспертизе не указывается.

Также научная служба бундестага назвала допустимой принудительную вакцинацию тех, кто отказался это делать после всех наложенных на него штрафов. В этом случае прививка может быть сделана с применением физического насилия. Кроме этого, в качестве наказания за отказ от вакцинации человек может быть лишен свободы на срок до 5 лет.

Напомним, в бундестаге обсуждается несколько вариантов законопроекта об обязательной вакцинации против коронавируса. Наиболее жесткий вариант предлагают коалиционные партии СДПГ и «Зеленые». В случае его принятия обязательной прививке подлежит все взрослое население Германии с осени 2022 года.

Напомним также, ранее глава криминальной полиции ФРГ Хольгер Мюнх заявил, что протесты против коронавирусной политики властей направлены против государственного устройства страны и демократии”.

Вот так. Самое смешное в происходящем – что ковид вовсе не был “отменен” войной, как многие почему-то поверили. Нет, дела обстоят противоположным образом: не война ВМЕСТО ковида, а война ВМЕСТЕ с ковидом. Мы плыли в бурном море событий с одной гирей на ноге, а теперь нам всем просто прицепили новую гирю… но старую отнюдь не сняли!

В войне, похоже, намечается некий перерыв – во всяком случае, внезапно воскресший из небытия Шойгу объявил, что он каким-то образом “достиг решения основных задач спецоперации”, а его зам из Турции заявил, что Россия “снижает активность” в Черниговской и Киевской областях и отводит оттуда войска. Т.е. штурма Киева не будет (видимо, нечем) – Россия “сосредоточится” на Донбассе.

Самое время возобновить широкую принудительную вакцинацию – думаю, под патриотическими и антиукраинскими лозунгами, в соответствии с требованиями времени. А лиц, отказывающихся от прививки, соответственно объявлять “украинцами” (на Украине, понятно, таких же лиц будут объявлять “скрытыми русскими” с аналогичным поражением в правах).

Германия, в принципе, второй подопытный кролик рептилоидов, она наказана еще с 1945 года, с ней можно делать что угодно вплоть до медицинских опытов. То, что ее (и Австрию!) решили тотально проколоть уже буквально под дулом автомата – плохой знак. Хотя бы потому, что на роль “гитлеровской Германии 21 века” уже очевидно назначена Россия.