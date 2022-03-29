Елизавета II появилась на публике впервые за пять месяцев – ее сопровождал принц Эндрю

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Королева Елизавета II, несмотря на проблемы со здоровьем, все же смогла прибыть на поминальную службу по умершему год назад супругу герцогу Эдинбургскому. Она появилась сегодня днем в Вестминстерском аббатстве в сопровождении своего сына Эндрю – герцога Йоркского.

Напомним, что в последнее время в СМИ все чаще появлялись спекуляции на тему слабого здоровья Елизаветы II и невозможности ее присутствия на панихиде по принцу Филиппу в Вестминстерском аббатстве. Но на случай, если она все же решится поехать в Лондон, была разработана целая операция по транспортировке монархини из Виндзорского замка, осуществить которою помогал принц Эндрю. По данным британских журналистов, главной задачей спецоперации было скрыть ее от камер назойливых папарацци. Судя по всему, для этого Елизавету II доставили на вертолете в Букингемский дворец, а затем перевезли на автомобиле в Вестминстерское аббатство. Для нее был приготовлен западный вход, идти от которого до ее места ближе всего.

Она вошла в храм последней, когда все гости, среди которых – представители родственных королевских домов Европы и высокопоставленные британские политики – уже находились на своих местах. Все это для того, чтобы папарацци не раздобыли снимки Елизаветы II в инвалидном кресле, как это было с ее сестрой Маргарет за несколько месяцев до ее смерти. Несмотря на нездоровье, королева намерена как можно дольше ходить самостоятельно. Хотя после смерти мужа, которого она в 1997 году охарактеризовала как “свою силу”, это дается ей с большим трудом.

Королева Елизавета II с сыном принцем Эндрю

Для герцога Йоркского прибытие на панихиду с августейшей матерью – лучший выход. Это его первое появление на публике после скандала с судебным иском против него из-за якобы сексуальной связи с несовершеннолетней. И хотя он категорически отрицал все обвинения уже 38-летней американки Вирджинии Джуфре и достиг внесудебного соглашения с ее представителями, он был ограничен в своих правах члена королевской семьи. Прибытие последним и отъезд первым вместе с королевой избавило его от неловкости при общении с монархами других стран Европы.

Королева Елизавета II, ее сын принц Чарльз с женой Камиллой Паркер-Боулз, ее дочь принцесса Анна с мужем Тимоти Лоуренсом