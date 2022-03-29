Ходите только с высоко поднятой головой: как приобрести внутреннюю привлекательность, которая не зависит от внешней

Случилась ли с вами следующее: вы красиво оделись, сделали эффектную прическу и макияж, вышли на улицу — и никто не обратил на вас внимания. А в другой раз вы оправляетесь на улицу в рваных джинсах, растянутой футболке и ловите на себе восхищенные взгляды.

Такая парадоксальная ситуация происходит со многими из нас. Разбираемся почему и как выработать внутреннюю привлекательность.

Цветок с ароматом и без

Представьте себе прекрасный цветок в помещении с большим количеством предметов. Когда вы его увидите, то можете им полюбоваться. Но велика вероятность, что вы его не заметите, ведь он не источает никакого аромата.

А теперь представьте, что вы заходите в комнату и чувствуете благоухающий цветочный аромат. Вы испытываете приятные ощущения в этот момент. Оглядываетесь по сторонам в поисках цветка и находите его.

Аналогичным образом можно описать ситуацию с разными образами: эффектными и повседневными, к которым мы не прикладываем никаких усилий. Как бы красиво вы ни оделись, если вы не источаете флюиды уверенности в себе, любви к себе, то не произведете впечатления на окружающих. Вы будете отчаянно ждать их реакции, но не получите и не увидите желаемого результата.

А когда вы не уделите созданию внешнего образа особого внимания, то останетесь самим собой. И вот эта естественность как раз и подкупает людей. Но, конечно, она невозможна без внутренней привлекательности. А внутренняя привлекательность — это и есть любовь к себе. Вот несколько советов, как ее обрести.

Поймите, что не одежда украшает человека

Это не банальная фраза. Вы наверняка и сами видели людей, которые были одеты с иголочки, но при этом не вызывали симпатии. Наоборот, казались как будто неживыми, как куклы или модели.

При этом другие, одетые более скромно, привлекали к себе внимание окружающих, вызывали желание познакомиться и пообщаться.

Вот и вы запомните, что не стоит так много внимания уделять одежде, ведь это лишь оболочка. Имеет значение только духовная составляющая. Согласитесь, что харизма, обаяние — это то, что не связано с нарядами.

Ходите с высоко поднятой головой

Никто не призывает вас задирать нос. Так вы только будете выглядеть надменной персоной. Речь идет о том, чтобы идти, глядя вперед, а не себе под ноги. Не бойтесь встречаться взглядами с незнакомцами: одаривайте их лучезарной улыбкой. Смотрите на мир в прямом смысле слова широком открытыми глазами, и окружающие будут воспринимать вас как «обаяшку».

Если же будете ходить с понурым лицом, ссутулившись, то явно не произведете положительного впечатления.

Не подвергайтесь влиянию внешних факторов

Не давайте возможности испортить себе настроение и излучать негатив из-за каких-то незначительных мелочей. Нахамил продавец в магазине? Пожалейте его: видно, недостаток воспитания, или дает о себе знать тяжелая и нелюбимая работа. Акцентируйте внимание на хорошем, например что вы хорошо себя чувствуете, что светит солнце, на деревьях распускаются почки, что весной становится теплее.

Если будете настраиваться на позитив, то такой же позитив и будете излучать. Вот что значит внутренняя привлекательность.