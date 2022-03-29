 

Маска с дрожжами от морщин: варианты для разных типов кожи

29.03.2022, 11:30, Разное
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Избавиться от морщин порой бывает очень сложно. Кремы, подтягивающие кожу, стоят довольно дорого и не всегда дают положительный эффект. В этом случае следует попробовать маски с дрожжами. Это старое проверенное средство, которое не вредит коже. В статье мы поделимся несколькими вариантами ее рецепта, в зависимости от типа эпидермиса.

Чем полезны дрожжи

Дрожжи входят в состав многих готовых косметических средств. Этот продукт является источником полезного вида клетчатки – бета-глюканов, которые обладают омолаживающим эффектом.

Дрожжи богаты витаминами группы B и E. Они улучшают обмен веществ в коже и питают ее.

В косметических целях лучше всего использовать прессованные сырые дрожжи. Это “живой” продукт с полезными микроорганизмами. Сухие дрожжи дают более слабый омолаживающий эффект.

Далее мы расскажем о нескольких рецептах масок из дрожжей.

Для сухой кожи

Возьмите следующие продукты:

мед и мука – по 1 чайной ложке; молоко – 100 г; дрожжи – 20 г.

Нагрейте молоко до теплой температуры и разведите в нем дрожжи. Добавьте в смесь муку и мед и оставьте на полчаса для брожения.

Нанесите состав на лицо и держите 20 минут. Затем умойтесь теплой водой.

Для жирной кожи

Если у вас жирная кожа, то используйте следующие продукты:

дрожжи – 20 г; кефир или йогурт – 100 г.

Немного подогрейте кефир или йогурт. Бросьте в него дрожжи и размещайте. Подождите полчаса, пока состав начнет бродить.

Намажьте кожу кефирно-дрожжевой смесью. В течение 20 минут держите ее на лице. Затем умойтесь теплой водой.

Для нормальной кожи

При нормальной коже вам подойдет маска из следующих продуктов:

дрожжей – 30 г; молока – 100 г.

Нагрейте молоко до горячей температуры. Разведите в нем дрожжи и дайте составу забродить в течение получаса.

Смажьте лицо забродившими дрожжами. Через 15 минут промойте кожу теплой водой.

Заключение

Дрожжевые маски – простое и доступное средство для устранения морщин и поддержания молодости кожи. Ингредиенты для них можно найти на каждой кухне.



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