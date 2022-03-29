Маска с дрожжами от морщин: варианты для разных типов кожи
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Избавиться от морщин порой бывает очень сложно. Кремы, подтягивающие кожу, стоят довольно дорого и не всегда дают положительный эффект. В этом случае следует попробовать маски с дрожжами. Это старое проверенное средство, которое не вредит коже. В статье мы поделимся несколькими вариантами ее рецепта, в зависимости от типа эпидермиса.
Чем полезны дрожжи
Дрожжи входят в состав многих готовых косметических средств. Этот продукт является источником полезного вида клетчатки – бета-глюканов, которые обладают омолаживающим эффектом.
Дрожжи богаты витаминами группы B и E. Они улучшают обмен веществ в коже и питают ее.
В косметических целях лучше всего использовать прессованные сырые дрожжи. Это “живой” продукт с полезными микроорганизмами. Сухие дрожжи дают более слабый омолаживающий эффект.
Далее мы расскажем о нескольких рецептах масок из дрожжей.
Для сухой кожи
Возьмите следующие продукты:
мед и мука – по 1 чайной ложке; молоко – 100 г; дрожжи – 20 г.
Нагрейте молоко до теплой температуры и разведите в нем дрожжи. Добавьте в смесь муку и мед и оставьте на полчаса для брожения.
Нанесите состав на лицо и держите 20 минут. Затем умойтесь теплой водой.
Для жирной кожи
Если у вас жирная кожа, то используйте следующие продукты:
дрожжи – 20 г; кефир или йогурт – 100 г.
Немного подогрейте кефир или йогурт. Бросьте в него дрожжи и размещайте. Подождите полчаса, пока состав начнет бродить.
Намажьте кожу кефирно-дрожжевой смесью. В течение 20 минут держите ее на лице. Затем умойтесь теплой водой.
Для нормальной кожи
При нормальной коже вам подойдет маска из следующих продуктов:
дрожжей – 30 г; молока – 100 г.
Нагрейте молоко до горячей температуры. Разведите в нем дрожжи и дайте составу забродить в течение получаса.
Смажьте лицо забродившими дрожжами. Через 15 минут промойте кожу теплой водой.
Заключение
Дрожжевые маски – простое и доступное средство для устранения морщин и поддержания молодости кожи. Ингредиенты для них можно найти на каждой кухне.
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