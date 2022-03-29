 

Мины в Босфоре, Кадыров в Мариуполе и газ за рубли: Главное о спецоперации на Украине к 29 марта

29.03.2022, 9:20, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Владимир Зеленский теряет рейтинг, его дискредитируют бывшие коллеги. Накануне было объявлено, что украинский лидер путается в Конституции собственной страны, без заготовленной бумажки несет полную ахинею и в целом плохо справляется с полномочиями. Об этом накануне заявил бывший глава кабмина Украины Николай Азаров. По его мнению, позиции украинского лидера настолько ослаблены, что он просто играет в президентство и тянет время.

За минувшие сутки в Босфоре обнаружили очередную мину. Боевой снаряд плавал в Черном море, его нашли сотрудники турецкого Минобороны. По данным ведомства, мина приплыла со стороны Украины и достигла территории близ границ с Болгарией. За три дня до этого в Босфоре уже находили мину с оборванным тросом, дрейфовавшую со стороны Одессы.

В России тем временем продолжается поддержка жителей освобожденных территорий Украины. Уже почти тысяча граждан получили социальные выплаты от России по десять тысяч рублей. Росгвардейцы продолжают оказывать гуманитарную помощь жителям близлежащих к Киеву населенных пунктов.

Помощник главы МВД ЛНР Виталий Киселев доложил, что в ЛНР спецоперация завершится в ближайшее время. По его словам, войска республики успешно идут по направлениям Лисичанска, Северодонецка и Рубежного.

Белоруссия тем временем продолжает усиливать свои границы. Войска республики готовы в любой момент отразить атаку противника.

Глава Чечни Рамзан Кадыров прибыл в Мариуполь. Он встретился с командующим 8-й гвардейской общевойсковой армии генералом Мордвичевым и обсудил ход спецоперации.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

20.01 / Латушко призвал белорусских военных остановить насилие: Уже сделано много зла

12.12 / После вычета времени на сон срочную службу продлят до 18 месяцев

28.10 / Все ни раз видели эту девушку в сети, но только сейчас она рассказала печальную правду о себе и что случилось с ее внешностью

03.08 / Мнение: Сколько истины в шутке об аресте ИО губернатора Хабаровского края?

15.03 / В Подмосковье мошенник оставил знакомую без машины

10.11 / Мнение: Капитуляция

24.07 / Нутрициолог развеял самые известные мифы о растворимом кофе

10.04 / Мнение: Вашингтон легализует сирийскую “Аль-Каиду”

11.12 / Эксперты рассказали о трех полезных чаях для укрепления иммунитета

17.05 / Экологи бьют тревогу! – Строительство «Северного потока-2» увеличило число случаев депрессии у пингвинов на 70%

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика