Мины в Босфоре, Кадыров в Мариуполе и газ за рубли: Главное о спецоперации на Украине к 29 марта

Владимир Зеленский теряет рейтинг, его дискредитируют бывшие коллеги. Накануне было объявлено, что украинский лидер путается в Конституции собственной страны, без заготовленной бумажки несет полную ахинею и в целом плохо справляется с полномочиями. Об этом накануне заявил бывший глава кабмина Украины Николай Азаров. По его мнению, позиции украинского лидера настолько ослаблены, что он просто играет в президентство и тянет время.

За минувшие сутки в Босфоре обнаружили очередную мину. Боевой снаряд плавал в Черном море, его нашли сотрудники турецкого Минобороны. По данным ведомства, мина приплыла со стороны Украины и достигла территории близ границ с Болгарией. За три дня до этого в Босфоре уже находили мину с оборванным тросом, дрейфовавшую со стороны Одессы.

В России тем временем продолжается поддержка жителей освобожденных территорий Украины. Уже почти тысяча граждан получили социальные выплаты от России по десять тысяч рублей. Росгвардейцы продолжают оказывать гуманитарную помощь жителям близлежащих к Киеву населенных пунктов.

Помощник главы МВД ЛНР Виталий Киселев доложил, что в ЛНР спецоперация завершится в ближайшее время. По его словам, войска республики успешно идут по направлениям Лисичанска, Северодонецка и Рубежного.

Белоруссия тем временем продолжает усиливать свои границы. Войска республики готовы в любой момент отразить атаку противника.

Глава Чечни Рамзан Кадыров прибыл в Мариуполь. Он встретился с командующим 8-й гвардейской общевойсковой армии генералом Мордвичевым и обсудил ход спецоперации.