 

Мнение: Военный цикл-5. Неполиткорректно о Кавказе. Часть Первая

29.03.2022, 5:03, Разное
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В рамках нашего изучения русского национального характера невозможно продвинуться, если не затронуть тему Кавказа. Кавказ – это особое, крайне болезненное пятно на карте России для любого русского, Кавказ ненавидят и боятся, но при этом кавказский национальный характер и сам Кавказ обладают странной притягательностью. Безусловно можно сказать, что Кавказ и русские – антиподы.
1. Кавказ – тема всплыла в продолжение рассказа в предыдущем ролике о дедовщине. Почему мы отвлекаемся на «кавказский характер»? Потому что он – своего рода антитеза русскому характеру, поняв Кавказ, мы многое поймем о себе, методом «от противного».

2. Кавказ – особая территория для любого русского. Она относительно небольшая, но при этом Россия потратила на его покорение почти 100 лет, целый век!

3. Кавказ – «стыдное пятно» на карте России. С одной стороны, практически все республики полностью на дотациях России, с другой – он как бы наименее интегрирован в Россию. Русские по большей части Кавказ не понимают. Не понимают и боятся.

Начнем разговор с истории. И тут из исторических личностей нам будут интересны две, два главных “покорителя Кавказа” – первого из которых в России знают и чтут все, а второго (намного более успешного и куда больше сделавшего для России, при этом – на порядок более гуманного) не знает в России никто. Речь о Ермолове и Паскевиче. На обложке ролика – как раз Паскевич, а не каратель Ермолов.

Источник: Размышления вольного социолога



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