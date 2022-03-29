Мнение: Военный цикл-5. Неполиткорректно о Кавказе. Часть Первая

В рамках нашего изучения русского национального характера невозможно продвинуться, если не затронуть тему Кавказа. Кавказ – это особое, крайне болезненное пятно на карте России для любого русского, Кавказ ненавидят и боятся, но при этом кавказский национальный характер и сам Кавказ обладают странной притягательностью. Безусловно можно сказать, что Кавказ и русские – антиподы.

1. Кавказ – тема всплыла в продолжение рассказа в предыдущем ролике о дедовщине. Почему мы отвлекаемся на «кавказский характер»? Потому что он – своего рода антитеза русскому характеру, поняв Кавказ, мы многое поймем о себе, методом «от противного».

2. Кавказ – особая территория для любого русского. Она относительно небольшая, но при этом Россия потратила на его покорение почти 100 лет, целый век!

3. Кавказ – «стыдное пятно» на карте России. С одной стороны, практически все республики полностью на дотациях России, с другой – он как бы наименее интегрирован в Россию. Русские по большей части Кавказ не понимают. Не понимают и боятся.

Начнем разговор с истории. И тут из исторических личностей нам будут интересны две, два главных “покорителя Кавказа” – первого из которых в России знают и чтут все, а второго (намного более успешного и куда больше сделавшего для России, при этом – на порядок более гуманного) не знает в России никто. Речь о Ермолове и Паскевиче. На обложке ролика – как раз Паскевич, а не каратель Ермолов.