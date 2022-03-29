Мнение: Для верующих в коммунизм

Для верующих в коммунизм – еще одна блестящая фраза от Юрьева:

“Военный коммунизм, это не некий идеальный железный порядок, это всего лишь разруха плюс террор, плюс немного распределения захваченных ресурсов”.

Разруха плюс террор… Гениально. Это и есть то, что напрямую ждет нашу злосчастную РФ в самом ближайшем будущем. Возможно, что и “русскую” часть Украины – но это не факт, она, возможно, отобьется, а потом ей еще малость помогут.

А вот у нас шансов нет.

Обидно, что в разгар террора они еще и возобновят проколку.

Е.Юрьев: “Когда ватники радовались намерению Путина вернуть СССР, они не уточнили, в какой версии он будет установлен, хотя знатокам чекистов сразу было ясно, что в версии 1937-го. Хотя, говорят ватники, простого народа репрессии тогда не коснулись, скоро будет возможность проверить и это предположение, после переустановки и полного запуска движка”.

Страшен Юрьев. Очень страшен.

“Пройдет совсем немного времени, и большинство поймет, что Путин безумен. Но проблема в другом. Его просто не станет, и все. Куда потом встроить человечеству миллионы людей, которые поддержали безумие. И смерти чужих детей, и смерти своих детей. Никогда уже у России не будет места в мире. И детям нашим. Все, о чем так красиво недавно вспоминали, ничего этого больше никогда не будет. Ни медалей Олимпиады, ни Пушкина, ни Толстого, ни балов, ни супрематистов. Ни загадочной типа русской души. Ни победы в Великой Войне с фашистами. Все это станет скотство и ложь. По красной площади 9 Мая уже никогда не пройдут победители.

Россия не проживет долго за новым железным занавесом, это понятно. И вот когда он рассыплется снова, мир будет смотреть на это место молча. Всегда. Это будет вечный позор”.

Интересно, что он написал это… в 2014 году. После объявления первой блокады. Я вот это понял только в феврале. Глуповат-с.