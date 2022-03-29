 

Мнение: Для верующих в коммунизм

29.03.2022, 3:40, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Для верующих в коммунизм – еще одна блестящая фраза от Юрьева:

“Военный коммунизм, это не некий идеальный железный порядок, это всего лишь разруха плюс террор, плюс немного распределения захваченных ресурсов”.

Разруха плюс террор… Гениально. Это и есть то, что напрямую ждет нашу злосчастную РФ в самом ближайшем будущем. Возможно, что и “русскую” часть Украины – но это не факт, она, возможно, отобьется, а потом ей еще малость помогут.

А вот у нас шансов нет.

Обидно, что в разгар террора они еще и возобновят проколку.

Е.Юрьев: “Когда ватники радовались намерению Путина вернуть СССР, они не уточнили, в какой версии он будет установлен, хотя знатокам чекистов сразу было ясно, что в версии 1937-го. Хотя, говорят ватники, простого народа репрессии тогда не коснулись, скоро будет возможность проверить и это предположение, после переустановки и полного запуска движка”.

Страшен Юрьев. Очень страшен.

“Пройдет совсем немного времени, и большинство поймет, что Путин безумен. Но проблема в другом. Его просто не станет, и все. Куда потом встроить человечеству миллионы людей, которые поддержали безумие. И смерти чужих детей, и смерти своих детей. Никогда уже у России не будет места в мире. И детям нашим. Все, о чем так красиво недавно вспоминали, ничего этого больше никогда не будет. Ни медалей Олимпиады, ни Пушкина, ни Толстого, ни балов, ни супрематистов. Ни загадочной типа русской души. Ни победы в Великой Войне с фашистами. Все это станет скотство и ложь. По красной площади 9 Мая уже никогда не пройдут победители.
Россия не проживет долго за новым железным занавесом, это понятно. И вот когда он рассыплется снова, мир будет смотреть на это место молча. Всегда. Это будет вечный позор”.

Интересно, что он написал это… в 2014 году. После объявления первой блокады. Я вот это понял только в феврале. Глуповат-с.

Источник: Размышления вольного социолога



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

12.11 / В России за сутки коронавирус выявили у 21,6 тысячи человек

23.08 / Она первая исполнила в СССР песню “Бесаме мучо”, и это сыграло с ней злую шутку: за что критиковали Ружену Сикору

30.05 / Елена Воробей ответила на слухи о тайной свадьбе с чиновником

03.08 / В Якутии исчезло солнце из-за густого дыма от пожаров

21.01 / Звезды тоже могут влиять на стиль: какая обувь лучше всего подходит каждой женщине по знаку зодиака

23.01 / Мнение: Завершение тренировки

24.09 / Мнение: Письмо: “Отношения были хорошие”

20.12 / СМИ: Жерара Депардье обвинили в изнасиловании

15.10 / Анастасия Шульженко подает еще один иск к Тарзану и Королевой

06.09 / Володин рассказал о законодательной поддержке развития городского транспорта

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика