Мнение: Коротко по Украине. 28.03.2022
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Коротко по Украине. 28.03.2022
1. Мариуполь.
Зачистка продолжается. Сразу в нескольких кварталах — достаточно серьезное продвижение. Над Азовским морем сбит вертолет Ми-8 ВСУ, который, по всей видимости, пытался кого-то забрать из Мариуполя перед гибелью окруженной группировки.
Деблокады Мариуполя, очевидно, не будет. Вопрос лишь в том, что будут ли «Азовсталь» зачищать также, как и город, или заводом пожертвуют, чтобы минимизировать собственные потери.На совещании Кадырова с командующим 8-й армией, 2 дня займет обжатие "Азовстали" и 3-4 дня на зачистку.
2.Угледарское направление.
Бои в районе Славного и Новомихайловки. Группировка на этом направлении в последние дни усилилась, поэтому в течение 1-2 дней можно ожидать дальнейшего продвижения к трассе Марьинка—Курахово.
3. Марьинка.
Бои в районе террикона. Продвижение по-прежнему достаточно медленное, тем не менее противник постепенно пятится, потеряв уже часть укрепрайона.
4.Авдеевка.
Сама Авдеевка — без серьезных изменений. Бои у Новобахмутовки и Новоселовки на подступах к Нью-Йорку.
5.ЛНР.
Северодонецк — без серьезных изменений. Лисичанск — аналогично.
В южных районах Рубежного — бои с ДРГ противника. Сам город страдает от постоянных обстрелов.
В районе Попасной и в самом городе некоторое продвижение, но о контроле над ним говорить, конечно, рано.
6.Изюм.
Продолжается накопление сил на южном берегу Донца и усиливается давление на позиции ВСУ в направлении на Славянск. Также идут серьезные бои к северо-востоку от Барвенково.
7.Харьков.
Без существенных изменений. Бои к северу и востоку от города. Основная часть боев идет на окраинах Харькова. В сам город прилетает не так часто. Наносятся удары по Чугуевской группировке ВСУ.
8.Чернигов-Сумы.
Усиливается давление на Чернигов, противник понес за последние дни серьезные потери и полностью оттянулся в город. В Славутиче российскую администрацию пока не установили, город, как и Энергодар ранее, пока что лишь обеспечен блокпостами на въезде. Сумы без изменений. К северу от Ахтырки в районе города Тростянец продолжаются бои.
9.Киев.
Буча—Ворзель—Гостомель без изменений. ВСУ заявляют, что ВС РФ продолжают попытки продвинуться на юг в направлении Василькова. Ирпень частично контролируют ВС РФ, частично ВСУ. Часть города никто не контролирует. Сам он сильно пострадал в ходе боев.
10.Николаев.
«Наступление на Херсон» выразилось в беспорядочном обстреле Чернобаевки из РСЗО и попыткой атаковать механизированной группой при поддержке пехоты в направлении на Херсон. В степи группу начали накрывать артиллерией, и она с потерями откатилась до Николаева.
Кроме того, ВС РФ хорошо накинули и по окраинам Николаева, уничтожив несколько орудий и РСЗО, где у ВСУ также были потери, после чего в Николаеве начали срочно собирать кровь. Точное число потерь в этом «наступлении» неизвестно. Возможно, об этом нам расскажет блогер Ким после того, как закончит поедать шашлыки на курорте.
Трансляция СВО на Украине как обычно в ТГ – https://t.me/boris_rozhin (кому интересно, подписывайтесь)
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Источник: Colonel Cassad
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