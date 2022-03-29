 

Найденный грибок «поедает» пластик

29.03.2022, 0:45, Разное
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В процессе нового исследования специалисты из Китая обнаружили неизвестный морской грибок. Авторы работы утверждают, что он способен разлагать до 95 процентов пластика.

Грибок был найден на пластике, собранного из моря. Результаты его изучений подтвердили, что он эффективно изменяет цвет полимеров и разрушает их на мелкие кусочки. Кроме того, специалисты подчеркнули, что если создать определенные условия, то грибок может работать гораздо эффективнее.

Теперь исследователи планируют выяснить, сколько времени потребуется найденному грибку для того, чтобы уничтожить целые горы пластика в океане.



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