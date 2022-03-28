Весеннее обострение: 30 пар премии “Оскар” и афтепати Vanity Fair

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Красная дорожка 94-й кинопремии “Оскар” оказалась невероятно богатой на звезд – неудивительно, ведь это первый полномасштабный “Оскар” с начала пандемии. Мы уже собрали для вас лучшие женские наряды и мужские костюмы, а как они смотрелись вместе? Оказалось, что кинотеатр Dolby стал похож практически на Ноев ковчег или же это просто весна дает о себе знать.

Звездных парочек – традиционных и однополых – хватало как на премии, так и на афтепати. Все лучшие кадры голливудских романтических союзов мы собрали в галерее ниже. Чтобы полистать галерею, кликните на коллаж ниже.