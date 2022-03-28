С больничной койки на бал: Джейсон Момоа перенес операцию накануне “Оскара”

42-летний американский актер Джейсон Момоа в числе прочих стал гостем и одним из тех, кто объявлял победителя в номинации 94-й церемонии вручения премии “Оскар”. Появившись на красной дорожке, кинозвезда, за чьим драматическим разводом следила вся планета, рассказал о работе и не только.

Джеймс похвастался, что работа над второй частью популярного фильма “Аквамен” закончена. Кроме того, Момоа признался, что съемки были непростыми: на площадке, выполняя различные трюки, актер повредил глаз, сломал ребро и заработал грыжу. Чтобы дальше нормально жить и работать, ему потребовалось хирургическое вмешательство – врачи удалили грыжу, о чем Момоа сообщил журналистам. Причем это произошло накануне мероприятия.

Вчера мне сделали операцию, – рассказал Момоа на красной дорожке, – я старею, бро. Вот даже очки надел, – шутил актер.

Впрочем, со своей задачей актер справился отлично. Он объявил победителей в номинации “За лучший звуковой монтаж”, которая досталась команде фильма “Дюна”, что было вдвойне приятно Момоа, ведь он также снимался в этой картине.

Кроме того, Джейсон рассказал журналистам, что взволновал предстоящими съемками в картине “Форсаж-10”. И добавил, что его дети – 14-летняя дочь Лола и 13-летний сын Накоа-Вулф – в восторге от последнего “Бетмана”, в котором сыграла их сводная сестра Зои Кравец. К слову, он вместе с ними был на премьере этого фильма в Нью-Йорке.

Напомним, что Джейсон Момоа более 16 лет был в отношениях с Лизой Боне, бывшей женой Ленни Кравица. В январе этого года пара объявила о разводе. Позднее стало известно, что Джейсон съехал из их семейного дома и какое-то время жил в фургоне, припаркованном на лужайке своего друга. Однако, как утверждают инсайдеры, бракоразводный процесс пока поставлен на паузу.