Учимся дополнять женственный наряд правильной обувью

Женственное платье – любимый наряд многих дам. Но не все знают, как дополнить его обувью. Чаще всего женщины надевают платье с туфлями-лодочками. Но это далеко не единственный вариант. Ведь современная мода предлагает гораздо более смелые и оригинальные идеи. В статье мы поговорим о трендах обуви, которые дополнят ваш женственный наряд.

Сандалии на плоской подошве

Когда речь идет о женственных платьях, то женщины сразу представляют себе обувь на каблуках. Но это совсем необязательно. Современная мода допускает комбинацию платья с сандалиями на плоской подошве. Такая обувь красиво смотрится с длинными моделями с пышной юбкой.

Туфли на блочных каблуках

Наденьте элегантные и шикарные туфли на удобном блочном каблуке. Они придадут вашему образу тонкий французский колорит. Такая обувь сочетается с разными моделями платьев.

Кроссовки на высокой подошве

В наши дни многие женщины носят платья со спортивной обувью. Специалисты по моде одобряют такую комбинацию. В большинстве случаев она выглядит стильно и современно.

Попробуйте сочетать кроссовки на толстой подошве с платьем. У вас получится интересное и необычное сочетание. Спортивная обувь особенно красиво смотрится с короткими платьями.

Коричневые сапоги

Черные сапоги хорошо смотрятся с платьями, но о них мы расскажем позже. Коричневые сапоги выглядят более мягко и нежно. Их можно сочетать с платьями пастельных цветов и белыми.

Эспадрильи

Эспадрильи придают любому платью легкий и воздушный вид. Эта женственная обувь сочетается как с длинными, так и с короткими моделями.

Черные сапожки или ботинки на тракторной подошве

С наступлением весны не спешите убирать подальше черные сапожки и ботинки на тракторной подошве. Они еще пригодятся вам в ненастную и дождливую погоду. Современные модницы носят такую обувь с летними платьями в прохладные дни.

Сандалии с тонким ремешком на каблуках

Сандалии с тонким ремешком на каблуках возвращаются в моду. Эта женственная и изящная обувь отлично сочетается с платьями.

Заключение

Платья можно дополнить разнообразной обувью. Если вам некомфортно носить каблуки, то это не повод отказываться от женственной одежды. Вы всегда можете подобрать под платье удобный вариант обуви.