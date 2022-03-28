 

“Пять белых в одном кадре, вы с ума сошли”: американские телеканалы не покажут интервью Зеленского из-за “нулевой инклюзивности”

28.03.2022, 13:11, Разное
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Государственный комитет США по радиовещанию и телевещанию запретил каналам показывать или упоминать интервью президента Украины Владимира Зеленского российским журналистам из-за допущенных существенных нарушений в идеологической сфере.

Как сообщает издание Axios, ссылаясь на собственные источники, за официальной формулировкой кроется расовая подоплёка – в интервью четверо белых мужчин задают вопросы пятому. Не представлены не только женщины, но и другие расы, а также меньшинства.

“Там пять белых в одном кадре. Если бы мне такое принесли на монтажный стол, я бы ответил: вы с ума сошли? Сейчас не 1940-е”, – сказал источник из числа сотрудников CNBC.

“Такие видео в 2022 году даже пресс-бюро ККК не присылает. Целые НИИ от Орегона до Пенсильвании работают над формулами и алгоритмами, оценивающими инклюзивность, но не надо никаких расчётов, чтобы понять: в этом видео инклюзивность просто нулевая, – считает другой собеседник из идеологического отдела Демпартии. – Русские очень далеки от реальности, если они думают, что в наше время кто-то готов в мире смотреть ролик, где есть пять белых мужчин, а больше никого нет. Это просто бессмысленно и оскорбительно для всех людей”

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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