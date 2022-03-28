 

Джо Джонас и Софи Тернер впервые вышли в свет после новостей о второй беременности

28.03.2022, 9:35, Разное
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В Лос-Анджелесе параллельно с церемонией вручения премии “Оскар” стартовала вечеринка журнала Vanity Fair. На красной дорожке мероприятия появились Джо Джонас и Софи Тернер (в Louis Vuitton). Для пары этот выход стал дебютным с тех пор, как они перестали скрывать, что ждут второго ребенка. Официальных заявлений ни музыкант, ни актриса не делали, но все понятно без слов.

Напомним, 22 июля 2020 года в Лос-Анджелесской окружной больнице у них родилась дочь Уилла.



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