Решение суда о запрете деятельности Meta Platforms Inc. Полный текст

УИД 77RS0027-02-2022-005636-57

Дело № 02-2473/2022

Решение

Именем Российской Федерации

21 марта 2022 года

город Москва

Тверской районный суд города Москвы в составе председательствующего судьи Солоповой О.Н., при секретаре Освальдо М.Д., с участием представителей Генеральной прокуратуры Российской Федерации по доверенности прокуроров отделов фио, фио, представителей ответчика холдинговой компании Meta Platforms Inc. адвокатов фио, фио, представителей третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований: ФСБ РФ, по доверенности фио, представителя Роскомнадзора, по доверенности фио, рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело № 02-2473/2022 иску Первого заместителя Генерального прокурора Российской Федерации к холдинговой компании Meta Platforms Inc. о запрете деятельности на территории Российской Федерации,

установил:

Первый заместитель Генерального прокурора Российской Федерации обратился в суд с иском в интересах неопределенного круга лиц о запрете деятельности американской транснациональной холдинговой компании Meta Platforms Inc. по реализации продуктов – социальных сетей Facebook и Instagram на территории Российской Федерации по основаниям осуществления экстремистской деятельности, указывая в иске, что Компанией в течение длительного времени допускаются нарушения российского законодательства в сфере противодействия экстремистской деятельности, а корпоративная политика Meta направлена против интересов Российской Федерации и ее граждан, создает угрозу общественной безопасности, жизни и здоровью граждан Российской Федерации, безопасности государства.

Представители Генеральной прокуратуры Российской Федерации в судебном заседании исковые требования поддержали в полном объеме по основаниям, изложенным в исковом заявлении.

Третьи лица, не заявляющие самостоятельных требований на стороне истца, – Федеральная служба безопасности Российской Федерации и Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций исковые требования поддержали, полагая их подлежащими удовлетворению.

Представители ответчика американской транснациональной холдинговой компании Meta Platforms Inc. адвокаты фио, фио исковые требования считали необоснованными и не подлежащими удовлетворению, поскольку, по их мнению, американская транснациональная холдинговая компания Meta Platforms Inc. в своей деятельности на территории Российской Федерации не допускает проявления экстремизма, истцом выбран ненадлежащий способ защиты- по мнению представителей ответчика заявленные требований подлежат рассмотрению в порядке административного судопроизводства.

Суд, выслушав стороны, третьих лиц, считает, что исковые требования подлежат удовлетворению в полном объеме по следующим основаниям.

В силу пункта 1 статьи 10 Гражданского кодекса Российской Федерации не допускаются осуществление гражданских прав исключительно с намерением причинить вред другому лицу, действия в обход закона

с противоправной целью.

Согласно положениям статьи 12 Гражданского кодекса Российской Федерации одним из способов защиты гражданских прав является пресечение действий, нарушающих право или создающих угрозу его причинению.

В судебном заседании установлены и не оспаривались сторонами следующие фактические обстоятельства.

Компания Meta (до 28.10.2021 Facebook Inc.) создана 29.07.2004 года в США, продуктами которой являются социальные сети Facebook и Instagram, мессенджер WhatsApp, программное обеспечение, другие продукты и услуги в сфере информационных технологий.

Для пользователей на территории Российской Федерации управление Сервисами осуществляется Meta- компанией, учрежденной в соответствии с законодательством штата Делавэр, Соединенные Штаты Америки. Основной офис Meta расположен в Менло-Парк, штат Калифорния, Соединенные Штаты Америки.

Социальные сети Facebook и Instagram предоставляют возможность распространения доступной неограниченному кругу лиц информации в информационно-телекоммуникационных сетях в Российской Федерации

и за ее пределами.

Компанией разработаны и применяются Нормы сообщества (transparency.fb.com), которые определяют допустимость размещения на платформах Meta того или иного контента.

В случаях ограничения «самовыражения» компания руководствуется принципами: «достоверности» (подлинности), «личной безопасности», «конфиденциальности» и «достоинства». При этом принцип «личной безопасности» предполагает удаление контента, который может способствовать угрозе нарушения физической безопасности людей, включая призывы к насилию и контент, в котором объект не только обозначен словесно, но и представлен символом.

Компания Meta Platforms Inc. декларирует, что в определенных случаях разрешается публикация контента, который в иных ситуациях считался бы нарушающим собственные Нормы. Принимая такие решения, оценивается уровень общественной значимости контента и риск нанесения им вреда, учитываются международные нормы в области прав человека.

Таким образом, Компания руководствуется собственными Нормами, разработанными, как декларируется ею в открытом доступе, с учетом международных документов в сфере защиты прав человека, при этом допускается их нарушение ввиду неочевидных и субъективных мотивов руководства компании Meta Platforms Inc.

Изложенное не оспаривается сторонами, подтверждается имеющимися в открытом доступе в Интернете Правилами, в которых указано, что запрещено и что разрешено на платформах компании Meta Platforms Inc.(том 1, л.д.14-25).

Обращаясь в суд с иском о запрете деятельности американской транснациональной холдинговой компании Meta Platforms Inc. по реализации продуктов – социальных сетей Facebook и Instagram на территории Российской Федерации по основаниям осуществления экстремистской деятельности, Первый заместитель Генерального прокурора Российской Федерации и его представители в ходе судебного заседания указывают, что ответчиком в течение длительного времени допускаются нарушения российского законодательства в сфере противодействия экстремистской деятельности, а корпоративная политика компании Meta Platforms Inc. направлена против интересов Российской Федерации и ее граждан.

Так, в марте 2016 года в социальной сети Instagram по электронному адресу: https://www.instagram.com/p/BDdA31mBwc7 размещены в открытом доступе фотоизображения фио, нацисткой символики и атрибутики, а также аннотация, пропагандирующая произведение фио «Моя Борьба». Решением Юргамышского районного суда Курганской области от 28.07.2020 указанная выше публикация признана информацией, распространение которой на территории Российской Федерации запрещено.

Роскомнадзором с сентября 2020 года по август 2021 года направлялись в адрес социальной сети Instagram уведомления о необходимости удаления распространяемой с нарушением закона информации, которые игнорировались.

Решением Центрального районного суда г. Новосибирска от 21.01.2020 экстремистским информационным материалом признан видеоролик «Упадок уммы и средства выхода из него», размещенный в социальной сети Facebook по электронному адресу: https://www.facebook.com/100011359005422/videos/846319105756715. В видеоматериале оправдывалась деятельность приверженцев религиозного экстремизма, пропагандировалась жестокость, насильственные и иные противоправные действия в отношении представителей органов государственной власти и правоохранительных органов.

Роскомнадзором неоднократно направлялись уведомления в социальную сеть Facebook с целью прекращения распространения указанного информационного материала, которые также игнорировались.

Социальными сетями Facebook и Instagram оставлены без внимания многочисленные законные требования Роскомнадзора об ограничении доступа к публикациям, содержащим информацию с призывами к участию граждан в несогласованных массовых акциях и массовых беспорядках в период проведения в Российской Федерации выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва.

Размещаемая компанией Meta Platforms Inc. информация в открытых источниках свидетельствует о намеренных дискриминационных и экстремистских проявлениях по отношению к гражданам Российской Федерации, российским средствам массовой информации, выражающим альтернативное мнение по конкретным политическим и другим информационным поводам.

Так, в связи с проводимой Вооруженными Силами Российской Федерации специальной военной операцией по защите Донецкой и Луганской народных республик в социальных сетях Facebook и Instagram распространяются многочисленные информационные материалы, содержащие призывы к совершению насильственных действий (убийств) в отношении граждан Российской Федерации, в том числе военнослужащих.

С целью возбуждения ненависти и вражды в отношении российских граждан и СМИ в названных социальных сетях тиражируются публикации, содержащие недостоверную общественно значимую информацию о ходе проведения специальной военной операции, о действиях российских военнослужащих, а также материалы с призывами к участию на территории России в несогласованных массовых акциях и массовых беспорядках.

Требования Роскомнадзора об ограничении доступа к подобным публикациям остаются без внимания и не исполняются.

В соответствии с пунктом 4 статьи 27 Федерального закона от 17.01.1992 № 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации» в случае, когда нарушены права и свободы значительного числа граждан либо в силу иных обстоятельств нарушение приобрело особое общественное значение, прокурор предъявляет и поддерживает в суде или арбитражном суде иск в интересах пострадавших.

Согласно части 1 статьи 45 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации прокурор вправе обратиться в суд с заявлением в защиту прав, свобод и законных интересов граждан, неопределенного круга лиц или интересов Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований.

Учитывая изложенные обстоятельства, утверждая, что противоправные действия ответчика направлены против граждан Российской Федерации и распространяются на территории Российской Федерации, прокурор, руководствуясь статьей 29 Конституции Российской Федерации, пунктом 4 статьи 27 Федерального закона от 17.01.1992 № 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации», статьями 1, 9 Федерального закона № 114-ФЗ, статьями 24, 45 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, просит запретить деятельность американской транснациональной холдинговой компании Meta Platforms Inc. по реализации продуктов-социальных сетей Facebook и Instagram на территории Российской Федерации по основаниям осуществления экстремистской деятельности.

Представители третьих лиц Федеральной службы безопасности Российской Федерации и Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций полагали требования истца обоснованными, при этом представитель Роскомнадзора указывает в письменных пояснениях по иску и в ходе судебного заседания, что в связи с распространением в социальных сетях Facebook и Instagram информации экстремисткой направленности и не удалением такой информации, Компания неоднократно привлекалась к административной ответственности в соответствии со статьей 13.41 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях; Роскомнадзор неоднократно устанавливал случаи умышленного бездействия в части не удаления и не ограничения доступа со стороны Компании к запрещенной к распространению на территории Российской Федерации или противоправной информации.

В порядке ст. 15.3 Федерального закона от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» в отношении Компании Генеральной прокуратурой Российской Федерации выносились требования, в том числе в связи с распространением информации, содержащей призывы к массовым беспорядкам, осуществлению экстремисткой деятельности, участию в массовых (публичных) мероприятиях, проводимых с нарушением установленного порядка.

Роскомнадзором зафиксированы факты размещения в социальных сетях Facebook и Instagram публикаций призывов к насилию в отношении российских граждан, в том числе военнослужащих Вооруженных сил Российской Федерации.

Представитель ответчика адвокат фио в письменном отзыве на иск, оглашенном в ходе судебного заседания, не оспаривая фактических обстоятельств дела в части осуществления деятельности американской транснациональной холдинговой компанией Meta Platforms Inc. по реализации продуктов – социальных сетей Facebook и Instagram на территории Российской Федерации и принятия Компанией Норм сообщества (transparency.fb.com), которые определяют допустимость размещения на платформах Meta того или иного контента, полагала исковые требования о запрете деятельности компании Meta Platforms Inc. по реализации продуктов – социальных сетей Facebook и Instagram на территории Российской Федерации не подлежащими удовлетворению, поскольку, по мнению представителя ответчика, в своей деятельности Компания не допускала проявления экстремизма, суду истцом не представлено доказательств нарушения Компанией российского законодательства в сфере противодействия экстремисткой деятельности.

В частности, по мнению ответчика, доводы истца о том, что компания Meta Platforms Inc. не удаляла противоречащие законодательству публикации, создаваемые пользователями в Сервисах Facebook и Instagram, по требованию Роскомнадзора; размещала информацию в открытых источниках, свидетельствующую о намерениях дискриминационных и экстремистских проявлений по отношении к гражданам Российской Федерации, российским средствам массовой информации, выражающим альтернативное мнение по конкретным политическим и другим информационным поводам, носят характер предположения и не доказаны в судебном заседании.

При этом представитель ответчика считает, что истцом выбран ненадлежащий способ защиты предполагаемого нарушения прав неопределенного круга лиц, поскольку все предполагаемые нарушения со стороны компании Meta могут и являлись ранее предметом рассмотрения дел об административных правонарушениях, предусмотренных ст. 13.41 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, а также в рамках статей 15.1 и 15.3 Федерального закона от 27.07.2006. № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», поскольку в данном споре подлежат применению именно эти специальные нормы, а не нормы статей 10 и 12 Гражданского Кодекса Российской Федерации, на основании которых предъявлен иск прокурором.

Суд, оценив доводы сторон и третьих лиц в совокупности с представленными суду доказательствами, приходит к убеждению о том, что изложенные в иске факты осуществления ответчиком экстремисткой деятельности нашли свое полное подтверждение в ходе судебного разбирательства, возражения ответчика об обратном опровергаются объяснениями представителей истца и третьих лиц, представленными истцом и третьими лицами письменными доказательствами, исследованными в ходе судебного разбирательства.

В соответствии со статьей 29 Конституции Российской Федерации не допускаются пропаганда или агитация, возбуждающие социальную, расовую, национальную или религиозную ненависть и вражду. Запрещается пропаганда социального, расового, национального, религиозного или языкового превосходства. Каждый имеет право свободно искать, получать, передавать, производить и распространять информацию любым законным способом.

Согласно статьям 3 и 19 Всеобщей декларации прав человека (принята Генеральной Ассамблеей ООН 10.12.1948) каждый имеет право на жизнь, на свободу и личную неприкосновенность. Каждый человек имеет право на свободу убеждений и на свободное их выражение. Это право включает свободу беспрепятственно придерживаться своих убеждений и свободу искать, получать и распространять информацию и идеи любыми средствами и независимо от государственных границ.

Согласно статье 7 названной декларации, все люди имеют право на равную защиту от какой бы то ни было дискриминации, нарушающей ее.

В соответствии со статьей 1 Федерального закона от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности» (далее – Федеральный закон № 114-ФЗ) экстремизмом признаются действия, направленные на насильственное изменение основ конституционного строя и (или) нарушение территориальной целостности Российской Федерации, публичное оправдание терроризма и иная террористическая деятельность, возбуждение социальной, расовой, национальной или религиозной розни, пропаганда исключительности, превосходства либо неполноценности человека по признаку его социальной, расовой, национальной, религиозной или языковой принадлежности или отношения к религии, нарушение прав, свобод и законных интересов человека и гражданина в зависимости от его социальной, расовой, национальной, религиозной или языковой принадлежности или отношения к религии, воспрепятствование законной деятельности государственных органов, соединенное с насилием либо угрозой его применения, использование нацистской атрибутики или символики, либо атрибутики или символики экстремистских организаций, публичные призывы к осуществлению указанных деяний, массовое распространение заведомо экстремистских материалов, организация и подготовка указанных деяний, а также подстрекательство к их осуществлению, финансирование указанных деяний либо иное содействие

в их организации, подготовке и осуществлении, в том числе путем предоставления учебной, полиграфической и материально-технической базы, телефонной и иных видов связи или оказания информационных услуг.

Частью 1 статьи 9 Федерального закона № 114-ФЗ установлен императивный запрет на создание и деятельность в Российской Федерации общественных и религиозных объединений, иных организаций, цели или действия которых направлены на осуществление экстремистской деятельности.

В нарушение указанных норм законодательства Российской Федерации, на территории которой осуществляет свою деятельность американская транснациональная холдинговая компания Meta Platforms Inc. посредством реализации продуктов – социальных сетей Facebook и Instagram, ответчик фактически осуществляет экстремистскую деятельность, в частности, действия, направленные на публичное оправдание терроризма и иной террористической деятельности, возбуждение социальной, расовой, национальной или религиозной розни, пропаганду исключительности, превосходства либо неполноценности человека по признаку его социальной, расовой, национальной, религиозной или языковой принадлежности или отношения к религии, нарушение прав, свобод и законных интересов человека и гражданина в зависимости от его социальной, расовой, национальной, религиозной или языковой принадлежности или отношения к религии, воспрепятствование законной деятельности государственных органов, соединенное с насилием либо угрозой его применения, использование нацистской атрибутики или символики, либо атрибутики или символики экстремистских организаций, публичные призывы к осуществлению указанных деяний, массовое распространение заведомо экстремистских материалов, иное содействие в их организации, подготовке и осуществлении, в том числе путем оказания информационных услуг.

Данные факты следуют из объяснений представителей Генеральной прокуратуры Российской Федерации, третьих лиц и содержания исследованных в ходе судебного заседания письменных материалов дела, в том числе предоставленных и представителям компании Meta.

В частности, из содержания решения Юргамышского районного суда Курганской области от 28 июля 2020 г. следует, что вопреки запрету в Российской Федерации использования в любой форме нацистской символики, как оскорбляющей многонациональный народ и память о понесенных в Великой Отечественной войне жертвах, в социальной сети Facebook и Instagram были выявлены страницы, на которых имеется фотоизображение фио в окружении немецких солдат, фотоизображение книги фио «Моя борьба» с аннотацией к указанной книги положительного содержания, пропагандирующее нацистскую идеологию, символику нацистов (том 1, л.д.26-33).

В соответствии с решением Прохладненского районного суда Кабардино-Балкарской Республики от 24 июля 2020 г. размещенный в социальной сети Facebook информационный материал «Упадок уммы и средства выхода из него» признан информацией запрещенной к распространению на территории Российской Федерации, поскольку данный информационный материал содержит пропагандистскую и противоправную информацию, способствующую вовлечению в противоправную деятельность, пропагандируют противоправные действия; данные информационные материалы могут быть использованы в ходе организации мероприятий, направленных на воспрепятствование законной деятельности органов государственной власти и правоохранительных органов, нарушения прав и законных интересов граждан по признакам отношения их к религии, а также доступ к видеоролику могут получить и несовершеннолетние (том 1, л.д.43-44).

Согласно решению Куртамышского районного суда Курганской области от 25 ноября 2020 г. размещенный в социальной сети Facebook и Instagram информационный материал содержит в себе демонстрацию нацистской символики и свастики, а также картинки националистического толка, содержащие фашистскую свастику и лозунги, фактически способствуют совершению террористических актов, тем самым нарушаются публичные интересы Российской Федерации права неопределенного круга лиц, в том числе право граждан на гарантированную Конституцией Российской Федерации жизнь в правовом государстве, в связи с чем данные материалы признаны информацией, распространение которой в Российской Федерации запрещено (том 1, л.д.204-212).

Уведомления о внесении информации в «Единый реестр доменных имен, указателей страниц сайтов в сети «Интернет» и сетевых адресов, позволяющих идентифицировать сайты в сети «Интернет», содержащие информацию, распространение которой в Российской Федерации запрещено с описанием запрещенной информации, которые направлялись в адрес ответчика Роскомнадзором были проигнорированы Компанией неоднократно, что следует из реестровых записей, предоставленных истцом и третьим лицом и исследованных в ходе судебного заседания (том 1, л.д. 34-42, л.д.45-52).

Генеральной прокуратурой Российской Федерацией в Федеральную службу по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций неоднократно, в том числе в августе 2020 года, в июне 2021 года направлялись Требования о принятии мер по ограничению доступа к информационному ресурсу социальных сетей Facebook и Instagram в связи с наличием на указанных ресурсах публикаций, содержащих призывы к участию в массовых (публичных) мероприятиях, проводимых с нарушением установленного порядка, размещались материалы организаций, деятельность которых признана экстремистской и запрещена (том 1, л.д. 53-54, л.д.55-56, л.д. 63-67).

Соответствующие Уведомления об ограничении доступа к информационному ресурсу, на котором размещена информация, распространяемая с нарушением закона, направлялись Роскомнадзором в адрес ответчика на двух языках (русском и английском) (том 1.л.д.57-60,67-70), и неоднократно были им проигнорированы, что подтверждается копиями реестровых записей (том 1 л.д.61-62,71).

11 марта 2022 года Генеральной прокуратурой Российской Федерацией в Федеральную службу по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций направлено Требование о принятии мер по ограничению доступа к информационному ресурсу социальных сетей Facebook и Instagram в связи с наличием на указанной ресурсе публикаций, содержащих призывы к участию граждан в массовых беспорядках, сопровождающихся насилием (том 1, л.д.72-73).

В соответствии с предоставленными третьим лицом Роскомнадзором сведениями о привлечении к административной ответственности, компания Meta неоднократно, в том числе 10 июня 2021г., 14 сентября 2021г., 17 декабря 2021г., 27 декабря 2021 г. привлекалась к административной ответственности за не удаление, в том числе и повторно, в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» интернет-страниц, содержащих призывы к осуществлению экстремистской деятельности, а также иной информации, распространение которой в Российской Федерации запрещено (том 3, л.д. 46-120).

Меры административного воздействия на нарушителя российского законодательства, предусмотренные, в частности, статьей 13.41 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, а также в рамках статей 15.1 и 15.3 Федерального закона от 27.07.2006. № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», инициированные на протяжении длительного времени государственными органами Российской Федерации, оказались недостаточными; решения судебных и административных органов об удалении противоправных материалов, материалов экстремистской направленности, пропагандирующих насилие, нацистскую символику, призывы в совершению противоправных действий и насилию в отношении граждан России, выявленных на информационных ресурсах компании Meta, не исполняются ответчиком; материалы экстремистской направленности в установленные сроки не удалены, что подтверждаются соответствующими письменными материалами дела – скриншотами страниц социальных сетей Meta (том 1, л.д. 98-100, 108-110,115-125, том 2, л.д. 1,2, 15,16, 30,31, 62,108,192, 183).

Напротив, согласно заявлению пресс-секретаря компании Meta Компании Энди Стоуна (https://twitter.com/andymstone/status/15020480

35458719746/photo/1) от 11.03.2022, в свете событий на Украине компанией Meta временно снят в своих социальных сетях запрет для жителей ряда стран на размещение информации, содержащей призывы к насилию в отношении граждан Российской Федерации.

Как результат в социальных сетях Meta установлены многочисленные материалы с прямыми призывами к убийству граждан России, совершению в их отношении иных противоправных насильственных действий (https://www.instagram.com/p/BJbsttvjWPg/, https://www.instagram.com/p/CauDARPodK2/, www.instagram.com/p/Ca2qqeUs0N3/, https://www.instagram.com/p/Ca9GOFHKKKC/, https://www.instagram.com/p/Ca9RoQ_Kgls, http://www.facebook.com/100000228894912/posts/7545111542173067?comment_id=7545181965499358).

Кроме этого, компанией Meta на корпоративном ресурсе по электронному адресу: https://about.fb.com/news/2022/02/metas-ongoing-efforts-regarding-russias-invasion-of-ukraine/amp/#russian-translation размещен и систематически обновляется раздел: «Текущие усилия Meta касательно вторжения России в Украину».

В публикации от 27.02.2022 отмечено, что «компания Meta находится в контакте с правительством Украины. По их просьбе ограничен доступ к нескольким аккаунтам в Украине, в том числе принадлежащим некоторым российским государственным СМИ. Компания также рассматривает запросы других правительств об ограничении российских СМИ, контролируемых государством. Далее 04.03.2022 информация дополнена сообщением о том, что Meta ограничивает доступ к аккаунтам российских СМИ «RT» и «Sputnik» на территории ЕС (Европейский Союз), учитывая исключительные обстоятельства. В соответствии с этим решением и по просьбе правительства Великобритании Meta также ограничивает доступ к «RT» и «Sputnik» в Великобритании».

В разделе также сообщается о принятии комплекса разнообразных мер в целях подавления российских СМИ, выражающих позицию, противоречащую интересам стран Европейского Союза, Украины и США, тем самым нарушая собственные правила и принципы, нацеленные на обеспечение равных возможностей на распространение и получение информации.

Изложенное выше свидетельствует о совершении ответчиком дискриминационных действий посредством социальных сетей Instagram и Facebook в отношении сетевых изданий «Звезда», «Газета.Ру», «Лента.Ру»

и «РИА Новости», а также со всей очевидностью опровергает доводы представителей компании Meta о том, что запросы Роскомнадзора об удалении публикаций не относились к публикациям экстремистской характера.

25.02.2022 Генеральной прокуратурой Российской Федерации принято решение о признании социальной сети Facebook причастной к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан Российской Федерации в порядке, предусмотренном статьей 3.3 Федерального закона от 28.12.2012 № 272-ФЗ «О мерах воздействия на лиц, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан Российской Федерации». Доступ к информационным ресурсам Facebook ограничивается на территории Российской Федерации.

В связи с распространением в Instagram многочисленных материалов с призывами к осуществлению насильственных действий экстремистского характера в отношении граждан России 11.03.2022 Генеральной прокуратурой Российской Федерации направлено требование в Роскомнадзор об ограничении доступа к ресурсам социальной сети в порядке, предусмотренном статьей 153 Федерального закона от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации».

Принимая во внимание технические особенности функционирования принадлежащего компании Meta мессенджера WhatsApp, ввиду отсутствия функций по публичному распространению информации ограничительные меры в отношении данного программного продукта не принимались.

Представители ответчика в судебном заседании заявили о том, что компания Meta 12 марта 2022 года уточнила свою политику в отношении её дискриминационных высказываний, опубликованных новостным агентством Reuters 10 марта 2022г., о том, что Meta разрешает призывы к насилию в отношении россиян и российских солдат, временно разрешает некоторые сообщения, призывающие к убийству президентов России и Белоруссии, пояснив, что ее политика не допускает призывов к насилию в отношении российских гражданских лиц; а также об отсутствии дискриминации в отношении российских средств массовой информации, полагая, что вправе с целью помочь пользователям лучше представлять, кто стоит за новостными публикациями, отмечать СМИ по всему миру, которые находятся под полным или частичным контролем правительств их государств, а также платные публикации, тем самым, по мнению представителей ответчика, устранила возникшую в публичном пространстве неоднозначность ее политики в отношении дискриминационных высказываний, соответственно, отсутствуют правовые основания для удовлетворения исковых требований прокурора, учитывая при этом, что Роскомнадзор заблокировал доступ к сервисам Facebook и Instagram.

Суд констатирует, что указанные заявления компании Meta Platforms Inc. носят декларативный характер; продиктованы единственной целью избежать ответственности за осуществление экстремистской деятельности в отношении граждан Российской Федерации, как на территории Российской Федерации, так и за её пределами, понятие которой, вопреки заявлениям представителей ответчика, определено в статье 1 Федерального закона от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности».

При этом суд приходит к выводу о том, что специальные нормы административного законодательства, в том числе Федерального закона от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», а также статьи 13.41 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях и санкции, предусмотренные данными нормами в виде административного штрафа, ограничение доступа к информации, в настоящей ситуации оказались явно недостаточными и несоразмерными нарушению прав граждан и интересам Российской Федерации, поэтому прокурором обоснованно применяются общие нормы гражданского законодательства, позволяющие суду принять решение о прекращении нарушения прав в виде запрета определенной деятельности, в данном случае деятельности по реализации продуктов-социальных сетей Facebook и Instagram на территории Российской Федерации.

По указанным основаниям суд полагает необоснованными возражения ответчика относительно несоразмерности требований прокурора о прекращении деятельности по реализации продукта- социальных сетей, характеру и объему допущенных компанией Meta нарушений; по мнению ответчика, достаточным возмещением предполагаемого причиненного вреда, в том числе и за несвоевременное удаления различных материалов, явилось бы применение штрафных санкций, иных мер административного воздействия.

Таким образом, судом установлено, что под видом коммерческой деятельности по реализации продуктов – социальных сетей Facebook и Instagram американская транснациональная холдинговая компания Meta Platforms Inc. распространяет на территории Российской Федерации материалы, содержащие призывы к осуществлению насильственных действий экстремистского характера в отношении граждан России, нарушает права граждан России, несет в себе угрозу конституционному строю Российской Федерации.

В связи с изложенным суд признает деятельность компании Мета экстремисткой в части размещения, распространения и непринятия мер по блокировке материалов, содержащих призывы к осуществлению насильственных действий экстремистского характера в отношении граждан Российской Федерации и изменения основ конституционного строя, вследствие чего такая противоправная деятельность должна быть прекращена.

Данные меры судебной защиты не ограничивают действий по использованию программных продуктов компании Мета физических и юридических лиц, не принимающих участие в запрещенной законом деятельности.

Принимая во внимание конкретные обстоятельства, установленные в ходе судебного разбирательства, учитывая наличие особых обстоятельств, связанных с безопасностью граждан и угрозой основам конституционному строя государства, принимая во внимание, что замедление исполнения решения суда может привести к значительному ущербу неопределенного круга граждан Российской Федерации, суд по просьбе истца обращает решение к немедленному исполнению в соответствии с ч.1 ст.212 ГПК РФ.

На основании изложенного и, руководствуясь ст.ст.10,12, ст. ст.194-199, ч.1 ст. 212 ГПК РФ, суд

Решил:

Исковое заявление Первого заместителя Генерального прокурора Российской Федерации к холдинговой компании Meta Platforms Inc. о запрете деятельности на территории Российской Федерации удовлетворить.

Запретить деятельность американской транснациональной холдинговой компании Meta Platforms Inc. по реализации продуктов-социальных сетей Facebook и Instagram на территории Российской Федерации по основаниям осуществления экстремистской деятельности.

Настоящее решение не распространяется на деятельность мессенджера WhatsApp компании Meta ввиду отсутствия функций по публичному распространению информации.

Обратить решение к немедленному исполнению.

Решение может быть обжаловано в Московский городской суд в течение одного месяца с момента изготовления решения в окончательной форме.

Апелляционная жалоба подается через Тверской районный суд города Москвы.