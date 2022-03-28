 

При выезде граждан РФ в недружественные страны в загранпаспорт будут ставить штамп “Иностранный агент”

28.03.2022, 8:31, Разное
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В Государственную думу РФ был внесён законопроект, согласно которому всем гражданам РФ, выезжающим в недружественные страны, при пересечении границы вместе с выездным штампом будет дополнительно ставиться штамп “Иностранный агент” с последующим внесением лица, пересекающего границу, в реестр иностранных агентов.

При выезде граждан России в недружественные страны в загранпаспорт будут ставить штамп Иностранный агентБольшинство депутатов Госдумы поддерживают законопроект и уверены, что он будет принят в третьем чтении. Пётр Толстой заявил, что такой законопроект нужно было опубликовать сразу же после введения антироссийских санкций.

– Сейчас большинство депутатов не могут, да и не хотят, выезжать в недружественные страны из-за санкций, а у обычных граждан такое право сохраняется. Мы, в свою очередь, не можем проверить, чем наши граждане занимаются в той же Европе или в США. Они легко могут вернуться оттуда с навязанными Западом ценностями о гендерных свободах, лояльности к ЛГБТ. А нам потом с этим работать, – прокомментировал инициативу депутат.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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