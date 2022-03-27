Еврокомиссия запретила «Дон Кихота» за борьбу с ветряными мельницами
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Еврокомиссия обновила список запрещённой в Евросоюзе литературы. Большинство из 150 произведений относится к перу русских классиков и роман испанского писателя Мигеля де Сервантеса «Хитроумный идальго Дон Кихот Ламанчский».
По словам европейских чиновников, в книге неправильно освещена проблема перехода с природного газа на зелёную энергетику.
«Наши эксперты внимательно изучили произведение Сервантеса и пришли к выводу, что в романе пропагандируется борьба с ветряными мельницами, что в условиях стремления к благополучному углеродному будущему Европы и в целях противодействия энергетической зависимости от России является вредным. До лучших времён нам необходимо убрать Сервантеса с книжных прилавков и из университетских программ», – заявила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен.
Все имеющиеся экземпляры романа будут изъяты и сожжены.
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