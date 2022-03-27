 

Еврокомиссия запретила «Дон Кихота» за борьбу с ветряными мельницами

27.03.2022, 19:51, Разное
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Еврокомиссия обновила список запрещённой в Евросоюзе литературы. Большинство из 150 произведений относится к перу русских классиков и роман испанского писателя Мигеля де Сервантеса «Хитроумный идальго Дон Кихот Ламанчский».

По словам европейских чиновников, в книге неправильно освещена проблема перехода с природного газа на зелёную энергетику.

«Наши эксперты внимательно изучили произведение Сервантеса и пришли к выводу, что в романе пропагандируется борьба с ветряными мельницами, что в условиях стремления к благополучному углеродному будущему Европы и в целях противодействия энергетической зависимости от России является вредным. До лучших времён нам необходимо убрать Сервантеса с книжных прилавков и из университетских программ», – заявила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен.

Все имеющиеся экземпляры романа будут изъяты и сожжены. 

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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