Еврокомиссия запретила «Дон Кихота» за борьбу с ветряными мельницами

Еврокомиссия обновила список запрещённой в Евросоюзе литературы. Большинство из 150 произведений относится к перу русских классиков и роман испанского писателя Мигеля де Сервантеса «Хитроумный идальго Дон Кихот Ламанчский».

По словам европейских чиновников, в книге неправильно освещена проблема перехода с природного газа на зелёную энергетику.

«Наши эксперты внимательно изучили произведение Сервантеса и пришли к выводу, что в романе пропагандируется борьба с ветряными мельницами, что в условиях стремления к благополучному углеродному будущему Европы и в целях противодействия энергетической зависимости от России является вредным. До лучших времён нам необходимо убрать Сервантеса с книжных прилавков и из университетских программ», – заявила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен.

Все имеющиеся экземпляры романа будут изъяты и сожжены.

—