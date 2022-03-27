Мнение: О чисто европейском «А нас-то за что?»

Иногда незамутнённость отдельных персонажей просто поражает. Не может не поражать!

Как вот в этом случае.

По поводу российского предложения к «недружественным» странам, объявившим антироссийские #санкции, платить за российский газ российским же рублём бурление началось предсказуемо и моментально. Лучше и чётче всех позицию европейцев выразила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Она заявила, что для Европы неприемлем вариант оплаты газа российскими рублями. По её словам, это была бы попытка обойти #санкции, а Евросоюз «не позволит» обойти его ограничительные меры. «Это было бы односторонним решением и явным нарушением контракта», — добавила она.

Собственно, европейская реакция как раз и сводится к двум вещам. Первая — мы не позволим обходить наши, «такие хорошие» санкции. Вторая — несмотря на все наши «такие хорошие» санкции, контракт есть контракт, и нарушать его России — нечестно.

Такой вот незамутнённый подход: мы будем тебя бить (санкциями), а если ты станешь нам отвечать — это против контрактного права и вообще беспредел.

Но, простите, дорогие «партнёры», не вы ли сами похоронили контрактное право своими внесудебными конфискациями частной собственности, своими арестами активов российского ЦБ, своими запретами валютных операций для крупнейших российских банков? Да, понятно, с вашей точки зрения всё происходящее как «в», так и «на» Украине — вообще против всяких правил, и «нарушитель» должен быть наказан. Но можно ли восстанавливать закон и порядок такими методами, которые к закону и порядку не имеют ни малейшего отношения?

Считаете, что «яхты российских олигархов» используются для военных целей — доказывайте этот факт в суде и конфискуйте их по суду же, как орудия преступления. Считаете, что ВТБ и Сбер «финансируют войну» — доказывайте и этот факт в суде, а уже потом накладывайте ограничения. Считаете, что активы Центробанка РФ идут на оплату снарядов и пушек — доказывайте и это в судебном порядке и только на основании судебного вердикта двигайтесь дальше. Так это работает — «по закону».

А если всё совершается сугубо «по понятиям», если сила права уступает место праву силы, то… апелляция «к праву» тут выглядит жалко, нелепо и глупо. Либо трусы, либо крестик.

Логика ясна, а вопрос, в общем-то, лишь один. Хватит ли у «самого главного в Кремле» решимости закрутить вентиль в случае отказа «партнёров» перейти в расчётах на #рубль?

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