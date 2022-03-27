Сама нежность: два образа Кейт Миддлтон для последнего дня на Багамах

За три дня на Багамах Кейт Миддлтон сменила не менее четырех нарядов – от аквамаринового платья дизайнера Эмилии Викстед, в котором она спускалась с трапа самолета в день своего прилета, до платья в духе Грейс Келли – в нем герцогиня блистала на торжественном приеме, устроенным в последний вечер королевского тура генерал-губернатором сэром Корнелиусом Смитом. Казалось, на этом можно было поставить финальную модную точку. Но стилисты герцогини, которые сопровождают королевскую чету на протяжении всего их тура по странам Содружества, для “прощального дня” с Карибами приготовили для Кейт два образа, очаровывающих своей простотой.

В свой последний день на Багамах герцог и герцогиня Кембриджские отправились на остров Абако. В 2019 году ураган Дориан вызвал здесь массовые разрушения и унес жизни десятков людей. Королевская пара посетила остров, чтобы узнать о последствиях урагана и увидеть, как общины все еще восстанавливаются спустя два года после стихийного бедствия. Перед островитянами Кейт появилась в платье-рубашке нежно-розового цвета от Rixo, замшевых эспадрильях на танкетке от Castañer и розовой сумочкой от Emmy London. Модные критики признали этот образ Миддлон один из лучших за весь королевский тур: верно подобранная гамма позволила герцогине выглядеть молодо и свежо после после 8 дней насыщенной программы тура.

А на местном рыбном рынке сил Кейт добавили блюда багамской кухни, в приготовлений которых Миддлтон даже поучаствовала лично. Герцогу и герцогини Кембриджским предложили попробовать оладьи из морепродуктов, салат из раковин и деликатес под названием conch pistol, который, уверяют жители, имеет эффект виагры. К этой затее Уильям отнесся скептически. Чего не сказать о его супруге.

Я более предприимчивая, чем Уильям! Я смогу, – сказала Кейт.

И герцогиня смело отправила кусочек плоти, которая выходит из внутренней части раковины и считается мужскими гениталиями ракушки, себе в рот. Ее поддержали аплодисментами. Уильям же предпочел не рисковать и заказал в соседнем баре кокосовый сок со сгущенным молоком.

Следующей остановкой заключительного тура королевской пары стал в Детский дом Гранд Багама, где детям, которые не могут жить со своими родителями, обеспечивают любящую домашнюю обстановку. Там принц Уильям познакомился с местными мальчишками и, конечно, сыграл с ними в футбол. После этого герцог и герцогиня Кембриджские посетили ферму по восстановлению кораллов Coral Vita на Гранд-Багаме и встретились с победителями премии Earthshot Prize. В прошлом году награда в категории “Возродите наши океаны досталась Сэму Тейчеру и Гатору Халперну.

В субботу вечером герцог и герцогиня сели на свой самолет RAF VIP Voyager, чтобы вернуться в Лондон. Кейт прощалась с Багамами в желтое платье с баской в золотой цветочек с поясом любимого парижского бренда Alessandra Rich. Пара была настолько очарована местной природой жителя, что пообещала в ближайшем будущем вернуться на Багамы в отпуск в сопровождении Джорджа, Шарлотты и Луи.