 

Пит Дэвидсон сделал неожиданную татуировку в честь Ким Кардашьян

27.03.2022, 12:37, Разное
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Отношения Ким Кардашьян и Пита Дэвидсона, начавшиеся осенью прошлого года, вышли на новый уровень. Нет, Пит пока не подарил возлюбленной обручального кольца, зато уже набил несколько татуировок в ее честь на своем теле. В шоу Эллен Дедженерес Ким призналась, что всего их три. Первую – три буквы KIM на правой груди – поклонники разглядели  на селфи Дэвидсона, которое тот опубликовал как ответ на оскорбительные высказывания Канье Уэста в его адрес.

Это не просто надпись чернилами. Это самое настоящее шрамирование, которое ничем не исправить. Он выбил мое имя на своей груди раскаленным железом… Теперь я с ним навсегда, даже если меня не будет рядом, – пояснила Кардашьян в разговоре с  Дедженерес.

Другой Ким похвасталась лично. 41-летняя звезда реалити-шоу поделилась в соцсетях фотографией тату, которую Пит набил в районе ключицы.

Моя девушка – адвокат,  – гласит надпись.

Необычное тату – реверанс увлечению Ким юриспруденцией. Сейчас Кардашьян учится на юриста – в декабре прошлого года она сдала экзамен для юристов-первокурсников, так называемый baby bar exam. Правда, только с четвертой попытки. 

Как выглядит и где находится третья татуировка – признание в любви Ким, остается только догадываться. Но, как известно, подобный такой способ демонстрировать свои чувства для Дэвидсона – обычное дело. Во время романа с дочерью Ларри Дэвида Каззи он поместил ее портрет на внутреннюю сторону предплечья и сделал с девушкой совместные татуировки с надписью “Мы младенцы”. Помолвка с Арианой Гранде тоже ознаменовалась несколькими парными рисунками на теле. После разрыва оба их удалили. 

Напомним, СМИ заговорили о чувствах между Питом Дэвидсоном и Ким Кардашьян в начале ноября 2021 года. Сначала оба сходили вместе в парк развлечений в Калифорнии, а спустя несколько дней поужинали в Нью-Йорке, в ресторане, расположенном в родном для Пита районе Стейтен-Айленд. А 16 ноября комик и соведущему программы Saturday Night Live Пит Дэвидсон отметил свой 28-й день рождения в компании Ким и ее мамы Крис Дженнер. Фото компании появилось в сети. С тех пор Ким Пит перестали скрываться. 



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