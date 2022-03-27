Китай нам друг, но США дороже

Экспорт Китая за январь-февраль 2022 года вырос на 16,3% по сравнению с январем-февралем 2021 года и составил 544,7 миллиарда долларов, а импорт — на 15,5%, до 428,75 миллиарда долларов (товарооборот с ЕС составил – 137,2 млрд, с АСЕАН – 136,6 млрд, с США – 123,3 млрд, с Россией – 26,4 млрд).

Справочно, товарооборот между Китаем и США в 2021 году вырос на 28,7% и составил $755,6 млрд, сохранив высокие темпы роста и составив 12% от общего объема внешней торговли за год. Россия в прошлом году расположилась на 11-м месте в статистике внешней торговли Китая. На нее пришлось $146,9 млрд внешней торговли Китая. При этом рост объемов внешней торговли Китая с Россией составил 35,8%.

Общий объем внешней торговли Китая за два первых месяца 2022 года в долларовом эквиваленте вырос на 15,9% и составил 973,45 миллиарда долларов. Положительное сальдо внешнего торгового оборота КНР за отчетный период составило 115,96 миллиарда долларов.

Лидерами по товарообороту с Китаем за январь-февраль стали ЕС, АСЕАН и США.

Товарооборот КНР с ЕС составил 137,16 миллиарда долларов, с АСЕАН — достиг отметки в 136,59 миллиарда долларов, с США – 123,317 миллиарда долларов. Товарооборот Китая со странами Латинской Америки за отчетный период составил 70,37 миллиарда долларов, со странами Африки – 43,15 миллиарда долларов.

Товарооборот между Россией и Китаем по итогам первых двух месяцев 2022 года вырос на 38,5% и составил 26,431 миллиарда долларов. Китайский экспорт в Россию за отчетный период вырос на 41,5% в годовом выражении и составил 12,617 миллиарда долларов, поставки из РФ в КНР выросли на 35,8%, составив 13,813 миллиарда долларов. Положительное сальдо РФ в торговле с Китаем за первые два месяца года составило 1,196 миллиарда долларов.

КНР в январе-феврале 2022 года сократил импорт нефти на 4,9% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года, природного газа — на 3,8%, угля — на 14%. Китай в январе-феврале импортировал 85,13 миллиона тонн нефти, в ценовом выражении закупка сырой нефти за рубежом обошлась Китаю в 50,67 миллиарда долларов, что на 43% больше, чем за аналогичный период 2021 года.

Объем импорта природного газа в Китай за два первых месяца 2022 года составил 19,85 миллиона тонн на сумму 13,2 миллиарда долларов (в ценовом выражении — рост на 81,6% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года). Помимо этого, Китай за отчетный период импортировал 35,4 миллиона тонн угля на 5,86 миллиарда долларов (в ценовом выражении — рост на 121,5%).

Китай за прошлый год импортировал 512,98 миллиона тонн нефти, 121,356 миллиона тонн природного газа и 323,21 миллиона тонн угля.