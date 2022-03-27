ПТРК против танков: Один выстрел – одна цель

Современные противотанковые ракетные комплексы обеспечивают практически 100-процентную поражаемость бронетехники (в том числе барражирующих вертолетов и небольших военных кораблей).

При этом, средняя стоимость хорошего ПТРК (с боекомплектом рассчитанным на уничтожение нескольких целей, а наводчик-оператор может находиться удалено) составляет порядка 1 млн долларов. Стоимость современного танка составляет от 3 (китайский ZTZ-99) до 20 (немецкий Leopard 2A7V+) миллионов.

ПТРК:

«Корнет» (Индекс ГРАУ — 9К135, по классификации МО США и НАТО: AT-14 Spriggan) — противотанковый ракетный комплекс (ПТРК) разработки Тульского КБ Приборостроения. Комплекс разработан на базе комплекса танкового управляемого вооружения «Рефлекс», сохранив основные его компоновочные решения. Предназначен для поражения танков и других бронированных целей, в том числе оснащённых современными средствами динамической защиты. В отличие от предшествующих ПТРК «Фагот», «Конкурс» и «Метис» управление ПТУР осуществляется не по проводам, а по лазерному лучу. Это позволило выпустить модификацию ПТРК «Корнет-Д», который может поражать скоростные (250 м/с) цели. Последние версии пусковых устройств ПТРК «Корнет» реализуют концепцию «выстрелил и забыл» за счёт автомата захвата и сопровождения цели, но цель должна оставаться в пределах видимости пускового устройства до попадания ракеты. Также ПТРК «Корнет» может преодолевать современные средства активной защиты за счёт пуска двух ПТУР одновременно с задержкой меньше времени переключения комплекса активной защиты на новую угрозу.

«Стугна-П» — противотанковый ракетный комплекс разработки Государственного Киевского конструкторского бюро «Луч» (ГосККБ «Луч»), одного из ведущих украинских предприятий-разработчиков управляемого ракетного вооружения, а также специального оборудования военного назначения. Разработан на базе комплекса танкового управляемого вооружения «Стугна», сохранив основные его компоновочные решения. На экспорт комплекс «Стугна-П» поставляется в версии под наименованием «Скиф». В отличие от ПТРК «Скиф», который оснащён прибором наведения ПН-С производства минского ОАО «Пеленг», ПТРК «Стугна-П» может быть оснащен прибором наведения ПН-И украинской разработки.

«Джавелин» (от англ. Javeli, чит. «Джэ́влин» — «метательное копьё, дротик»; общевойсковой индекс — FGM-148) — американский переносной противотанковый ракетный комплекс (ПТРК). Предназначен для поражения бронетехники и низколетящих малоскоростных целей (вертолётов, БПЛА, заходящих на посадку винтомоторных самолётов). Является первым серийным ПТРК третьего поколения. Разрабатывался с 1986 года. Принят на вооружение Армии США в 1996 году. Успешно применялся в ходе Иракской войны и ряда других вооружённых конфликтов. Поставляется на экспорт. Стоимость одного комплекса в комплекте с 6 ракетами составляет от 600 тыс. долларов для США и союзников и до 1,4 млн долларов на экспорт (2017).

NLAW (англ. Next Generation Light Anti-tank Weapon — облегчённое противотанковое оружие следующего поколения) — шведско-британская переносная противотанковая управляемая ракета. Система была создана в рамках проекта Министерства обороны Великобритании MBT LAW (англ. Main Battle Tank and Light Anti-tank Weapon). Она должна была заменить устаревшие гранатометы LAW 80 и FFV AT-4. Программа NLAW предусматривала создание гранатомета, предназначенного для уничтожения полевых укреплений и борьбы с бронетехникой в ближнем бою, на дальностях между дальностями применения классических ручных противотанковых гранатометов (до 300 метров) и полноценных, классических ПТРК. Оружие также должно было быть пригодно к пуску из малых помещений в условиях городского боя. Первые два контракта на создание опытных образцов были заключены в январе 2001 года.