Мнение: Доллар по 200 и встречи с Косыгиным

Лучшие моменты выступления Байдена в Польше.

1. Доллар в России по 200 рублей.

2. Он лично вел переговоры с Косыгиным.

3. На Украине нет нацизма, потому что Россия хочет свергнуть еврея Зеленского.

4. На Украине идет борьба демократии против авторитаризма, но США войска на Украину не введут.

5. Европа должна избавиться от российского газа, чего бы это Европе не стоило.

6. Путин должен уйти (позднее Белый Дом опроверг Байдена, заявив, что США не призывают к смене режима)

7. Россия из страны XXI века стала страной XIX века.

8. США не собирались расширять НАТО. Все это ложь, которую распространяет Россия.

9. Борьба на Украине продлится долго, как минимум месяцы.

10. Американский народ с Россией.

Пока Байден радовал подобными откровениями, ВС РФ буднично калибровали Львов, прямо во время рассказов про рубль по 200 и встречи с Косыгиным.

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