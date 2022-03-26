В пижаме и пушистых босоножках: беременная Рианна на шопинге в детском магазине

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Хотя 34-летняя обладательница “Грэмми” официально не подтверждала пол своего будущего ребенка, сомнений в том, что Рианна и ее возлюбленный рэпер A$AP Rockyждут девочку, не осталось. На днях певицу видели в магазине бюждетной детской одежды – там РиРи купила несколько ярких платьев. А в минувший четверг застали в Западном Голливуде во время шопинга в детском бутике Couture Kids на Робертсон-стрит, где представлена одежда для самых маленьких от известных мировых брендов – Burberry, Fendi, Comme des Garçons, Balmain, Stella McCartney и Givenchy.

Певица, которая сейчас находится на третьем триместре беременности, для выхода выбрала комфортный, не от этого не менее экстравагантный образ. В бутике Рири Появилась в свободной рубашке в нежно-розовую полоску и шелковых белые шортах. Комлект, очень похожий на пижаму, РиРи замиксовала с парой пушистых туфель на высоком каблуке, которые надела в сочетании с высокими белыми носками и серебристыми гетрами. А в качестве аксессуаров выступили массивное колье с браслетом и серебряная микро-сумочка.

В бутике, где Карди Би любит одевать свою 3-летнюю дочь Калче, Рианна пересмотрела все наряды для маленьких модниц. Но в особый восторг пришла от крошечного тренча.