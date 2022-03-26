 

В знак поддержки Украины европейцы раскрашивают автомобили под хохлому

26.03.2022, 9:11, Разное
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В Европе набирает популярность флешмоб #PaintForUkraine («Покрась за Украину» – ред.), участники которого расписывают кузов своей автомобилей традиционными хохломскими узорами.

Рекордное количество таких машин замечено на улицах Брюгге и Антверпена. В среднем роспись кузова обходится жителю Западной Европы в 3000 евро, однако столь высокая стоимость не останавливает жителей Нидерландов.

Владелец маленькой частной автомастерской в Брюгге Клаус Хоммегер рассказал, что его заказы расписаны на месяц вперёд. Голландцы стремятся украсить свои автомобили как можно большим количеством хохломских узоров и выкладывают их фотографии в Instagram* и Facebook* с тегом #PaintForUkraine. Обычно владельцы машин фотографируются с плакатами вроде «Севастополь, мы с тобой» и «Вы ответите за Тирасполь».

– Мы ощущаем небывалый подъём поддержки Украины здесь, в Голландии. Каждый готов покрасить свою машину под хохлому, сделать татуировку с тризубом или назвать сына в честь Степана Бандеры. Пусть украинцы видят, как много денег мы, простые бюргеры, готовы потратить на их поддержку. Мы надеемся, их с комфортом разместят в польских лагерях до самого конца войны, и они не придут сюда, – рассказал Клаус Хоммегер.

*Запрещённые в России экстремистские организации

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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