Что будет с ценами на квартиры в России

Руководитель Аналитического центра ЦИАН Алексей Попов отметил, что за последние три недели квартиры на

вторичном рынке Подмосковья стали на 1% дороже. Средняя цена за

один квадратный метр стала равна 159,6 тысячи рублей. Новостройки выросли в цене на 4%. Объем предложения на рынке

вторички же снизился с 28 до 23 тысяч лотов.

По словам эксперта, многие отказались от запланированной продажи квартиры. Это объясняется тем, что сейчас люди не понимают, какая цена является. Число объявлений о

продаже первички не сильно изменилось незначительно.

Просматривать объявления и звонить покупатели стали чаще. Это произошло после повышения Центробанком ключевой ставки до 20%. В Подмосковье, по словам Алексея Попова, традиционно выше цены на жилье в населенных пунктах, приближенных к столице. Это Реутов, Котельники, Мытищи и Красногорск.

Самые низкие же цены в восточном и юго-восточном

секторах города. К ним относятся, например, Озеры, Дрезна и Рошаль. Также аналитик считает, что на фоне

сжатия спроса цены на квартиры в России будут расти медленнее уровня инфляции.

В свою очередь председатель Комитета

Мособлдумы по строительной политике, энергетике и жилищно-коммунальному

хозяйству Игорь Коханый заявил, что сейчас ведется работа с

банковской системой для того, чтобы стабилизировать ситуацию с ростом цен. Власти стараются найти правильные меры поддержки

бизнеса в этой ситуации.