Мнение: Не-жизнь в период не-войны

Поскольку я уже два раза писал некролог «на смерть Жириновского» в этом ЖЖ – в третий раз это делать поостерегусь. Его уже в третий раз «похоронили» – и он в третий раз «ожил». Что там происходит, уже вообще непонятно – однако я не верю некоторым особенным оптимистам, кто и вовсе твердит, что Жирик якобы вообще ничем и не болел, а якобы специально «укрылся» в больнице аккурат накануне «спецоперации» – типа предвидя, что хорошего от нее не будет и чтобы оказаться как бы непричастным.

Полная чушь. В здорового Жириновского поверить невозможно в любом случае – он уже год как выглядел очень плохо, всю выборную кампанию в Думу явно провел на уколах чего-то очень сильнодействующего, ну а в то, что он после восьми прививок заболел ковидом в тяжелой форме – веришь, как говорится, сразу и навсегда.

Другое дело, что и сам его ковид протекал как-то дико. Обычно ведь как: человек болеет более или менее тяжело, поражение легких или растет, или стабилизируется – а потом решающий момент: или цитокиновый шторм, реанимация и смерть, или некая пауза, а потом человек идет на поправку, пусть медленно и рывками, но хотя бы начинает разговаривать…

С Жириновским же – какой-то третий путь: он как будто уже полтора месяца как «завис» – и не умирает, и не выздоравливает и вообще, похоже, даже не приходит в себя. А ведь ему – 75 лет! И он отнюдь не аскет-спортсмен, последние годы он был настоящей развалиной. Кто ему устроил всю эту «волю к жизни»?! Выглядит так, как будто его ввели и держат в состоянии искусственной комы. Возможно, уже с умершим мозгом. Но ЗАЧЕМ??

Дикая какая-то история, от которой, как и почти от всего происходящего в последнее время в России, очень нехорошо пахнет. Как и про всё, про это тоже остается сказать одно: «Черт знает, чего они всем этим добиваются».