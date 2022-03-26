Мнение: Исключения из правил

Песков уточнил, что поручение Путина перевести торговлю газом с Европой и «недружественными странами» на рубли не касается «Новатэка». Это частная компания, поэтому прямого указания быть не может.

Тут два объяснения. Либо это попытка хоть немного начать отыгрывать назад после четко заявленной в Европе позиции, что все оплаты будут происходить строго по контрактам, либо очередной пример принятия рефлексивного и ситуативного решения без просчета последствий. «На коленке», проще говоря.

Либо решение о переводе торговли газом за рубли — это государственная политика, и тогда ей подчиняются все субъекты, работающие в России, частные или не очень частные, либо это не политика, а судороги, и тогда начинаются разъяснения в стиле «Тут помню, тут не помню».

Раз пошли разъяснения, то похоже, что решение было именно судорожным. В стиле: «А давайте мы щас тут зафигачим!» Повторюсь в энный раз — в России утрачено управление любыми проектами. Все решения носят один и тот же характер: непродумано, суетливо и попросту тупо. Ну, а пропаганда, конечно, потом разъяснит неземную мудрость как самого решения, так и последующих корректировок.

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