 

Константинов день: что нельзя делать 19 марта

25.03.2022, 23:21, Разное
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История

Зная о том, какой сегодня церковный праздник, веряне вспоминают трагическую историю византийских мучеников из города Аммореи. Эти мужчины прославились во время войны с императором Феофилом. Трусливые военачальники сдали город, а его защитники в числе 42-х человек были взяты в плен и угнаны в Сирию.

Там доблестным воинам настоятельно предлагали отказаться от своей веры в пользу ислама. В течение семи лет их подвергали жестоким пыткам. Мученики не пожелали изменить христианству, тогда палачи отрубили им головы и выбросили их тела в реку. Наиболее известными из мучеников в народе считаются Константин и Каллист. В честь первого нынешний православный праздник носит название Константинов день или же Константиновы круги.

Что нельзя делать 19 марта

На Руси в этот церковный праздник люди всегда придерживались целого ряда запретов. В первую очередь, запреты касались воды, так как она в Константинов день ценится особенно высоко. Нельзя неуважительно обращаться с водой и тратить ее попусту, а также совершать такие работы, где нужен большой расход воды, например, стирать и мыть пол.

Также в этот православный праздник нельзя пить из чужой кружки или чужого колодца, дабы в своем собственном вода не пересохла. Только что родившим женщинам и дамам в положении в старину в этот день и вовсе запрещалось приближаться к колодцу – считалось, что они могут осквернить воду на весь будущий год.

Приметы и традиции

Все остальные в Константинов день наооборот выходили к колодцам и тщательно утаптывали вокруг них оставшийся снег, чтобы грязная вода не смешалась с чистой. Согласно одной из традиций, первый такой круг в этот церковный праздник должен был сделать мальчик по имени Константин. Кстати, не только колодезная, но и вся прочая вода 19 марта издавна считалась целебной.

Народные приметы в этот православный праздник гласили:

  • Если на реке тонет лед, год будет неурожайным.
  • Если облака плывут высоко, установится хорошая погода.
  • Если день морозный, весна будет теплой, а лето – жарким.
  • Если дятел стучит, будет затяжное похолодание.
  • Если людям повстречался белый заяц, который не успел сменить шубку, пойдет снег.


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