Мнение: Главная цель

Возможность штурма заблокированных на Украине городов не исключена, но главная цель российских военных — это полное освобождение Донбасса, заявил начальник Главного оперативного управления Генштаба Вооруженных сил России Сергей Рудской.

Ну, по крайней мере, появилось хоть какая-то конкретика с точки зрения рациональных критериев. Победой считается достижение поставленных задач, а раз главной целью является полное освобождение Донбасса, то примерно понятно, от чего можно будет отталкиваться.

Другой вопрос, что политическая цель — денацификация и демилитаризация Украины — в рамках такой задачи неразрешима, да и вопрос признания Крыма и ДНР-ЛНР при ее решении тоже неочевиден. Но это не вопрос военных, тут пусть дипломаты и руководство думают, у них голова большая.

Правда, возникает много других вопросов: а как быть с уже занятыми территориями после решения главной задачи? Военные просто соберутся и уйдут? А если нет, то потом будут воевать за освобождение чего? Донбасс-то, он в другом месте.

—