Звезда саги “Сумерки” Эшли Грин впервые станет матерью

Звезда вампирской саги “Сумерки” Эшли Грин впервые станет мамой! 35-летняя актриса, прославившаяся ролью Элис Каллен, опубликовала несколько черно-белых фотографий с мужем Полом Коури, на которых они вместе держат в руках снимок УЗИ. Для обоих малыш станет первенцем.

Я люблю тебя больше, чем я когда-либо кого-то любила. И каким-то невероятным образом мое сердце становится еще больше и я люблю тебя еще сильнее! Не могу дождаться, чтобы разделить нашу любовь, страсть и свет с нашим будущим малышом, — написала она.

Актриса Эшли Грин и актер озвучивания Пол Коури вместе с 2013 года: до свадьбы, которая состоялась 6 июля 2018 года в присутствии 200 гостей, они встречались 5 лет. Их отношения точно прошли проверку временем: предложение Пол сделал только через три года отношений. А Эшли в ответ решила не торопиться со свадьбой.

Я просто хочу, чтобы на нашей свадьбе было весело всем, чтобы это не было строгой церемонией. Многие наши друзья, которые готовятся к бракосочетанию, переживают сильнейший стресс. Я так не хочу. Поэтому сейчас мы просто наслаждаемся этим новым для нас этапом – помолвкой, – призналась летом 2017 года Эшли в интервью People.

Ранее актриса состояла в отношениях с музыкантом и актером Джо Джонасом, затем ей приписывали роман с Ривом Карни.

Наибольшую известность Эшли Грин принесла роль Элис Каллен, сестры Эдварда Каллена в саге “Сумерки” по книгам Стефани Майер. В 2012 году она снялась фильмах “Лето. Одноклассники. Любовь” и “Явление”. Годом позже Эшли получила роли в картинах “Хотел бы я быть здесь” и “Лето на Стейтен-Айленд”. И с тех пор ее кинокарьера пошла на спад. Сейчас она снимается в рекламных кампаниях различных брендов, ведет свой блог в интернете, выпускает “патчи от болей во время месячных” Hummingway и записывает подкаст The Twilight Effect, в котором вместе с фанаткой саги обсуждает книги, фильмы и все, что так или иначе связано с феноменом “Сумерек”.

Кстати, интересный факт: на заре своей карьеры, в 2005 году, Эшли снялась в клипе t.A.T.u. на песню “Люди-инвалиды”.