Independent – «почти уверены» — Лиз Трасс обвинила российскую разведку в хакерских атаках

Министерство иностранных дел Великобритании возложило на Федеральную службу безопасности РФ ответственность за почти десятилетнюю кампанию хакерских атак на важнейшие IT-системы и инфраструктуру Европы, Америки и Азии, пишет The Independent. Кроме того, за якобы причастность к кибератаке в Саудовской Аравии в 2017 году в британском внешнеполитическом ведомстве внесли в санкционный список российский Центральный научно-исследовательский институт химии и механики.



AP

Великобритания обвинила российские спецслужбы в продолжавшейся почти десять лет «расчётливой и опасной» кампании хакерских атак на национальную инфраструктуру страны, включая британские энергетические компании, машиностроительный и промышленный секторы, пишет The Independent.

Как отмечает издание, Лондон и его союзники связали Федеральную службу безопасности РФ (ФСБ) с «исторической глобальной кампанией, направленной против важнейших объектов национальной инфраструктуры».

Так, в Министерстве иностранных дел, по делам содружества и международного развития Великобритании заявили, что в Национальном центре кибербезопасности «почти уверены», что 16-е Управление ФСБ совершило хакерские атаки на важнейшие IT-системы и национальную инфраструктуру в Европе, Америке и Азии. Как отметили в ведомстве, управление, занимающееся радиоэлектронной разведкой, также известно под псевдонимами хакерских групп Energetic Bear, Berserk Bear и Crouching Yeti.

По данным министерства, 16-е Управление было прежде всего заинтересовано в британских компаниях, занимающихся машиностроением и промышленным управлением, где «хакеры могут получить доступ к спискам контактов и установить долгосрочный доступ к сетям». Кроме того, считается, что объектами кибератак нередко становились энергетические компании Великобритании.

При этом в ФСБ, как утверждается, не ограничивались исключительно британскими компаниями. В министерстве полагают, что российские хакеры взламывали программное обеспечение европейских предприятий и разработчиков ветрогенераторов, а также использовали целевой фишинг, для того чтобы получить доступ в энергетические отрасли Европы и Северной Америки. Вдобавок управлению приписывают кражу персональных данных пользователей и проникновение на энергетические и ядерные объекты США.

Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс назвала совершённые хакерские атаки «расчётливыми и опасными». По её словам, они демонстрируют стремление президента РФ Владимира Путина «посеять раскол и смятение среди союзников».

The Independent также сообщает, что Великобритания внесла в санкционный список российский Центральный научно-исследовательский институт химии и механики из-за якобы его причастности к кибератаке на нефтехимический завод в Саудовской Аравии в 2017 году. По мнению Трасс, вводя санкции, Лондон посылает чёткий сигнал Кремлю, что «не потерпит этого».