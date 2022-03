Тени для век от Арианы Гранде, уход для тела от Анастасии Решетовой: бьюти-дайджест недели

r.e.m.beauty

На счету Арианы Гранде – вторая коллекция ее бьюти-бренда r.e.m.beauty. Название капсулы goodnight & go (“спокойной ночи и вперед”) перекликается с одноименным треком певицы. В основе коллекции — три палетки теней для век: smitten kitten (“очарованный котенок”), gogo boots (“сапоги гоу-гоу”) и groovy baby (“заводной малыш”). Помимо палеток, в капсуле представлены жидкие тени, блеск для век, бальзам для щек и губ, а также уходовая косметика.

Clarins

Актуальная как никогда новинка Clarins – линия Aroma. В ней марка воплотила весь свой 70-летний опыт создания натуральных средств ухода, сочетающих эффективность и удовольствие от использования, сохранение красоты кожи и улучшение самочувствия. В коллекции можно найти гармонизирующую воду Eau Extraordinaire, питательный крем для тела Eau Extraordinaire, масло для лица для обезвоженной кожи Orchidée Bleue, масло для лица для комбинированной или жирной кожи Lotus, питательную эмульсию для лица с маслом голубой орхидеи Plant Gold – L’Or des Plantes и другие средства.

Sammy Beauty

Набор Sammy Beauty Relaxing SPA Set поможет устроить спа-салон у себя дома, восстановить баланс и внутреннюю гармонию, улучшить состояние кожи. В наборе – три средства с нежным ароматом: соль для ванн с розой, соль для ванн с лавандой и молочко для ванн с маслом жожоба. Формулы продуктов разработаны по современным технологиям в синергии с природой, они не тестируются на животных и не содержат парабенов и консервантов.

MIXIT

Бренд представил сразу несколько сывороток, актуальных и в холодный, и в теплый сезон. Skin Chemistry Retinol Power – ночная обновляющая сыворотка с ретинолом, призванная вернуть коже упругость и свежий вид. Сила ретинола поможет избавиться от мимических морщинок и заломов, уменьшит выраженность пигментных пятен и придаст коже ухоженный вид. Skin Chemistry Energy Serum – тонизирующая сыворотка с витамином С, которая поможет вернуть коже здоровое сияние, тонус и избавиться от пигментных пятен. Действует как мощный антиоксидант и нивелирует действие свободных радикалов.

Sephora Collection

Среди новинок марки, эксклюзивно представленной в магазинах международной сети парфюмерии и косметики Sephora, — тушь для ресниц Big By Definition Mascara. Продукт с помощью особой щеточки разделяет реснички одну за другой, создавая многомерный эффект. Щетинки разного размера обеспечивают четкое разделение ресниц. Формула для создания объема, не содержащая ингредиентов животного происхождения, помогает сделать ресницы в 3 раза более пышными и густыми.

PHILIP KINGSLEY

Пока многие бренды уходят из России, есть те, кто приходит и остается. Среди них – британский бренд средств по уходу за волосами PHILIP KINGSLEY. Марка основана в 1953 году известным английским трихологом и экспертом по уходу за волосами Филипом Кингсли – тем самым, что ввел в обиход выражение bad hair day (“день с плохими волосами”), ставшее крылатым. Среди знаковых продуктов бренда – увлажняющая маска для волос, Elasticizer, кондиционер-защита от солнца и морской воды, Swimcap, отшелушивающий шампунь против перхоти и зуда, Flaky/Itchy Scalp, и другие.

M.AKLIVE

Российский косметический инди-бренд представил программу по уходу за кожей тела против фолликулярного гиперкератоза. Комплекс косметических продуктов призван в домашних условиях минимизировать неприятные проявления. В него вошли безсульфатный гель для душа “Нежное очищение” с мягкими ПАВ в составе, энзимная пудра “Неабразивный эксфолиант”, обогащенная ферментами папаин и бромелайн, мультиламеллярная эмульсия “Формула питания и восстановления” и другие продукты.

“Пальчики”

В сети салонов маникюра и педикюра – новая весенне-летняя коллекция бренда Nailor “Безмятежность” с безопасной формулой 9FREE, которая не содержит токсичных аллергенов и гарантирует качество и стойкость покрытия. В коллекцию вошли два самобытных нюда, витальный лимонно-желтый и два акватических оттенка. Каждый из пяти цветов представлен в формуле гель-лака и лака для ногтей. По традиции, каждый оттенок назван в честь художника – на этот раз это Хомер, Сёра, Соролья, Кэссет и Лебаск.

69 Body Atelier Sixty Nine

На российский косметический рынок выходит новый бренд 69 Body Atelier Sixty Nine, созданный моделью Анастасией Решетовой. В первую коллекцию Body Atelier вошли укрепляющий баттер для тела Smooth and Firm Body Butter, в составе которого – комбинации питательных масел ши и моринги с пантенолом, расслабляющее масло для душа Mind and Body Shower Oil, минеральный скраб для тела Mineral Salt Body Scrub, а также воздушные сливки для тела Heaven’s Delight Body Cream.