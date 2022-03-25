«Маленькая победоносная война» проиграна

Причины Русско-японской войны

В конце 19-го века Китай проиграл войну с Японией. Деньги для выплаты контрибуции ему дала Россия. Но не просто так. За это в аренду сроком на двадцать пять лет Китай отдал ей Ляодунский полуостров. Кроме того, Российская империя получила концессию на строительство железных дорог через Китай, до Владивостока и до Порт-Артура.

Стоит отметить, что виды на Поднебесную империю в те годы имели не только Россия и Япония. Свою долю хотели получить Германия, Англия, Франция и даже Голландия. Китай рвали на части. Первым делом устраивали военные базы. Потом постепенно прибирали к рукам разработку полезных ископаемых, судоходство на реках и так далее. Обделёнными оказались только японцы. По требованию Европы им пришлось отказаться от своей законной добычи в войне — Ляодунского полуострова, который сразу же захватили русские. Кроме того, Россия получила выгодную концессию на разработку леса в Корее. На корейские леса японцы тоже имели планы. Назревал конфликт. При этом Японию как серьёзного военного противника России в Европе никто не рассматривал.

Основные события Русско-японской войны

Поздней январской ночью 1904 года без объявления войны японские корабли совершили атаку на русскую эскадру в Порт-Артуре. В этот же день, утром, четырнадцать кораблей Японской империи напали на крейсер «Варяг» и канонерскую лодку «Кореец», находившиеся в корейском порту Чемульпо. В обоих сражениях японцы одержали победу, тем самым выполнив основную задачу — добиться превосходства на море. Теперь Япония могла перейти к высадке десанта.

В России новость о начале войны никого не оставила равнодушным. И понимание того, что враг позорно под покровом ночи напал на страну, способствовало подъёму патриотизма. Однако на международной арене Российская империя поддержки не снискала. Соединённые Штаты и Англия высказались в поддержку Японии, а Франция, союзник России, объявила о своём нейтралитете.

В феврале в Порт-Артур прибыл прославленный вице-адмирал Степан Осипович Макаров. Он заявил о себе ещё во время войны с турками. Авторитет Макарова на флоте был очень высок, и все надеялись, что он-то придумает, как одолеть японцев. Первым делом Степан Осипович вывел эскадру в море, провёл разведку, поставил мины. Настроение моряков сразу поднялось. Но ненадолго. 31 марта 1904 года знаменитый адмирал погиб вместе со всей командой броненосца «Петропавловск».

Пока в России собирались и переправлялись в Маньчжурию войска, японцы вовсю наступали на суше. 18 апреля, перейдя корейско-китайскую границу, 1-я японская армия вступила в бой и нанесла поражение армии Михаила Ивановича Засулича. 30 апреля завершилась высадка 2-й японской армии на Ляодунском полуострове. Впоследствии без боя был занят порт Дальний, открывший дорогу в Порт-Артур. Началось формирование 3-й японской армии.

В августе три японские армии начали штурм Порт-Артура. Было предпринято несколько попыток захватить его. Но упорное сопротивление русских войск сломило японцев, и они перешли к осаде. Чтобы не тратить время зря, японцами было принято решение отправить часть войск для разгрома армии русских в районе города Ляоян.

24 августа произошло сражение, в котором японцы фактически потерпели поражение, и русская армия имела все шансы на полный разгром противника. Но главнокомандующий Алексей Николаевич Куропаткин, получив недостоверные разведданные, решил отступить на север, что стало полной неожиданностью для японцев, занявших Ляоян, но не ставших преследовать русских.

Тем временем из Балтийского моря в Порт-Артур вышла эскадра под началом вице-адмирала Зиновия Петровича Рожественского, которой предстояло обогнуть Африку и помочь осаждённой крепости. Узнав об этом, японцы снова предприняли попытки захватить Порт-Артур. В декабре был убит начальник сухопутной обороны крепости генерал Роман Исидорович Кондратенко, многое сделавший для того, чтобы японцы не смогли прорваться. Во многом благодаря его стараниям крепость ещё держалась. Но он погиб, и 20 декабря 1904 года командующий войсками генерал Анатолий Михайлович Стессель сдал крепость. Расстановка сил кардинально изменилась. Японцам теперь не надо было воевать на два фронта, и все свои силы они бросили на разгром армии генерала Куропаткина.

В феврале японцы столкнулись с русскими в битве при Мукдене, откуда в итоге, 25 февраля, Куропаткин отступил. Русская армия была отброшена. А 14 апреля эскадра адмирала Рожественского вошла в Цусимский пролив, где была полностью разбита японским флотом.

7 июля началась последняя крупная операция войны — японское вторжение на Сахалин, где врагу сопротивлялся небольшой военный гарнизон и каторжане-добровольцы.

К концу войны русская армия в Маньчжурии количеством солдат и техническим оснащением превосходила японскую. Но начавшаяся революция не позволяла армии предпринимать активные действия. Плюс генерал Куропаткин как мог старался истощить японские войска. Но людям в России было не объяснить, что армия отступает, чтобы враг устал; что нужно время, чтобы Россия смогла взять реванш. Японская экономика была истощена войной, и армия не могла позволить себе победоносное наступление. Обе стороны понимали, что пора заключать мир.

Портсмутский мир

Посредником в мирных переговорах выступили Соединённые Штаты Америки. (Кстати, за этот шаг американский президент Теодор Рузвельт был удостоен Нобелевской премии мира). 23 августа 1905 года в Портсмуте был подписан мирный договор. Россию на переговорах представлял Сергей Юльевич Витте, которому удалось добиться достаточно мягких условий мира. Стороны договорились вывести войска из Маньчжурии. Россия обязалась уступить Порт-Артур и южную часть Сахалина Японии. Также Россия признавала Корею сферой влияния Японии, а японским рыбакам было предоставлено право рыболовства вдоль русских берегов в Японском, Охотском и Беринговом морях.

Так азиатская страна победила европейскую. С этого времени Япония стала великой державой, первым «тихоокеанским драконом». России же ничего не оставалось, как продолжать жить с оглядкой на Дальний Восток.