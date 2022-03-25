Лиза Янковская, Юра Борисов и Павел Деревянко в новом триллере “Подельники”: первые кадры

Совсем скоро в широкий прокат выйдет дебютная игровая картина документалиста Евгения Григорьева “Подельники”, которая была отмечена на 32-м “Кинотавре”, а также получила две номинации премии “НИКА”. Главные роли в фильме исполнили Юра Борисов, Лиза Янковская и Павел Деревянко.

Фильм, который снимали в поселке Кын Пермского края, основан на реальных событиях. По сюжету молодой биатлонист Петя (Юра Борисов) вместе с женой Настей (Лиза Янковская) возвращается в родное село работать физруком. Петя становится свидетелем убийства, однако преступление остается безнаказанным. Десятилетний мальчик Илья, сын убитого, бросает вызов бывшему зеку Вите Людоеду и решает отомстить. Петя не может оставить ученика наедине со страшной местью: Илья должен усиленно тренироваться, и тогда Петя поможет ему расквитаться с Людоедом.

Я давно искал материал, который мог бы позволить мне работать в другом регистре, в драматическом. И вот нашел. Витя-Людоед – это хтонический персонаж – внук шамана, отсидевший разбойник, очень недобрый, могучий и темный, как тайга, но не лишенный ни собственной системы нравственных координат, ни чести, и на самом деле, одинокий и мечтающий о другой счастливой человеческой жизни. И вот этот поход убийцы за счастьем, который, разумеется, оборачивается смертями, и показался мне тем самым материалом, с которым мне будет не просто. Режиссер дебютант, ну и я, в некотором смысле тоже, – рассказал о своей роли Павел Деревянко.

Фильм “Подельники” в кинотеатрах с 14 апреля.