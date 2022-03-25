 

Мнение: О сдаче Крыма и Донбасса… И ты, Брут?

25.03.2022, 7:19, Разное
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C самого начала одни допускали, а другие прямо предупреждали, что так и будет, скорее всего. Но все они были в явном меньшинстве. Их порицали, над их прогнозами смеялись, их предупреждениям не внимали. А теперь вот — пришла очередная «неожиданность».

На очень высоком уровне одной из сторон российско-украинского «конфликта», который также называется специальной военной операцией, фактически заявлено, что территориальная целостность… вовсе не является «священной коровой», что бы ни закреплялось «на бумаге» и даже в актах права.

Ещё интереснее — кто это сказал!

#Украина сама решит вопрос о том, стоит ли уступать по вопросу о контроле над территориями на переговорах с Россией. Об этом заявил в ходе пресс-конференции в Брюсселе президент #США Джо Байден. Его выступление транслировал YouTube-канал Белого дома.

«Это полностью решение Украины», — ответил Джо #Байден на прямой вопрос, должен ли Киев пойти на уступки России по вопросу о контроле над территориями. При этом американский лидер сказал, что «не верит», будто Украине придётся пойти на это.

Иногда слова — это просто слова. Так, чисто теоретическое рассуждение по теме чисто гипотетической ситуации. Но тут важнее другое. Тема территориальных уступок со стороны Украины «в обмен на мир» прозвучала вновь — теперь уже со стороны Вашингтона. Да, с оговоркой, мол, «не верится». Да, в совершенно «безобидном» контексте, мол, Украине самой решать. Но…

Но все мы помним эти шесть стадий Овертона. Немыслимо — обсуждаемо — допустимо — разумно — приемлемо — нормально. Белый дом, как минимум, сдвинул ситуацию в сторону самой возможности обсуждения «территориальных уступок». Далее уже вполне возможно, пусть и «чисто теоретически», сформулировать условия, при которых как бы «временные» территориальные компромиссы станут выглядеть сначала допустимыми, а потом уже и разумными. Это всё несложно. Вот сдвинуть обсуждение с мёртвой точки, придав ему импульс и вектор — гораздо сложнее.

Но Джо Байден сделал это!

Зачем?

Источник: Альманах непредвзятого аналитика



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